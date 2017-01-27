恒指隨美股挫440點 守上升軌 亞太股市相對硬淨 資金流入高息股

明報記者 廖毅然

周二美股三大指數均重挫逾3%，港股的利好氣氛一掃而空，昨日開市挫515點至26,745點，失守100天線。但隨後跌幅沒有進一步擴大，收市報26,819點，跌440點或1.62%，國指挫151點至10,756點，主板成交進一步減至不足800億元，昨日為792億元。

舜宇跌7.3% 表現最差藍籌

恒指昨日失守100天線，而自10月底以來營造的上升軌，暫時約為26,000點，與10天線（昨為26,555點）、20天線（26,246點）及50天線（26,113點）點形成密集的支持位（見圖）。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基預計，恒指在年底前應可守住26,000點，但後市不樂觀，因為經昨日一役，市場已把焦點轉移至三大負面消息，包括貿易戰談判未明朗、美債息倒掛及下周的英國國會就脫歐協議表決。

亞太區普遍下跌，但跌幅較美股小，日本、韓國及內地股市均跌幅不足1%，恒指跌幅領先區內市場，而台灣股市跌幅最大，由於科技股多，台灣加權指數昨跌1.65%。

舜宇光學（2382）跌7.3%至74元，是表現最差的恒指成分股。摩根士丹利發表報告，預計舜宇在本周五公布的11月份營運數據會下跌，並預計第四季的跌幅更較第三季大。該行預計舜宇股價在未來45天會下跌，不過維持85元的目標價。另一手機設備股瑞聲科技（2018）跌3.7%， 而騰訊（0700）跌2.3%至321元。

大市除了受貿易戰氣氛影響，投資者亦憂慮美國國債孳息曲線倒掛，預示經濟會步入衰退。金融股率先重挫，周二晚美國上市的摩根士丹利及美銀跌逾5%，匯控（0005）昨日挫2.6%，友邦（1299）跌3.3%。資金流入高息股，華潤電力（0836）及中電（0002）均逆市升2%（見表）。

分析：周一已見頂 下破機會大

瑞士寶盛私人銀行高級證券分析師周雯玲認為，市場在周一狂歡後，會逐漸回歸現實，恒指已在周一見了短期頂部。她相信，90日的談判時間太短，很多議題不容易在這段時間內達成共識，加上美股再度下行，未來港股向下破位的可能較大。