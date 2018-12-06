經濟
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11部委設死線 2020年解決「殭屍企業」

【明報專訊】內地對「殭屍企業」的處置下死線，發改委、工信部、財政部等11個部門昨日聯合發布通知，要求尚未確定過殭屍企業和去產能企業債務處置名單的地方各級政府、各級相關國資管理部門，要在3個月內確定首批名單，合理安排確定後續處置企業名單，原則上要求2020年底前完成全部處置工作。

採破產清算重整兼併重組等處置

通知亦表明，要分類處置殭屍企業和去產能企業的直接債務，從償債能力、營業價值等因素考慮，分別採取破產清算、破產重整、債務重組、兼併重組等方式分類處置，並要防止惡意逃廢債。

同時，對殭屍企業的債務亦提出明確的處置時限要求，各相關利益方應在名單確定後6個月內協商一致形成重組方案；符合破產重整條件的殭屍企業，應在6個月及最多再延長3個月內，形成破產重整計劃草案。

此次明確設定處置方案時限，主要是因為此前不少債務違約的企業，遲遲沒有拿出債務處置方案，有部分企業就算進入破產重整，也遲遲沒有任何結果。

嚴禁通過財政補貼維持殭屍企業

同時，這份通知也鼓勵各地方建立政府法院協調機制，任何組織、機構、企業或個人不得阻礙或拖延符合破產條件的企業或其債權人提起破產申請。在財稅政策方面，亦嚴禁政府通過財政補貼維持殭屍企業存續的行為。

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