經濟
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hmv再挫兩成半 匯友沽貨套現

【明報專訊】hmv數碼中國（8078）旗下多間唱片店被指拖欠租金及雜款，昨日股價再跌兩成半，收報0.015元，瀕臨「升仙」邊緣。另外，hmv數碼中國最大單一股東匯友生命科學（8088）昨日發公告指，周一已沽出4.1億股，套現990萬元。匯友昨日跌7.14%，收報0.013元，貼近股票面值。

匯友昨跌7.14% 收報0.013元

匯友昨日發公告指，注意到hmv數碼中國在周一早段出現不尋常急挫，為限制股份價格再跌帶來之潛在虧損，故決定出售部分hmv股份，預期會確認虧損約7743萬元。相當於hmv已發行股本約3.02％。記者曾致電匯友生命科學主席胡景邵(圖)，但電話轉駁到留言。

hmv數碼中國經歷周一洗倉式暴跌86.93%後，昨日開市早段曾輕微反彈一成，但其後再度被洗倉，低見0.014元，收報0.015元，市值兩日累計蒸發18.76億元，只餘下2.03億元。

hmv早在2013年破產，當時胡景邵擔當「白武士」收購hmv部分亞洲業務，3年後年胡再轉手予hmv數碼中國的前身「中國3D數碼」，換取對方11.18億股，以每股發行價為0.365元計算，當時整批股份價值約4.08億元。

另外，今年3月匯友更向對方借出手上的3億股hmv數碼中國，相當約2.22%股權。

hmv商舖遭連環「追數」，欠款超過662萬元，惟hmv數碼中國上月仍多次斥資回購股份。上月16日至本月3日，集團一共連續13日個交易日回購，涉及金額約493萬元。

蕭若元評兒子經商「違反我原則」

蕭定一父親、時事評論員蕭若元周一在網台透露，大約3個月前已得知時件，「佢（蕭定一）惡劣情況，有經濟因素、有消費因素、有啲畀人累」。他表示，父子已各自經營生意逾10年，不太清楚其生意，惟又稱，蕭定一的生意手法「完全違反我原則」，自己不會與內地人做生意，而蕭定一則相反。

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