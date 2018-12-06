港註冊公司 採協議安排有着數

若採全面要約一途，須獲得超過90%的獨立股東投贊成票通過，私有化才算成功有效通過，此方法看似簡單，但90%的門檻較難達到；相反，非在港註冊上市公司經協議安排私有化雖要連過三關，包括以投票權計需要75%出席股東大會的無利害關係股東贊成通過、出席投票的股東中以人頭計算過半數贊成通過，以及不得超過所有獨立股東的10%投票反對，但從投票規定看來，75%的投票門檻確實較90%為低。

可取消「數人頭」 免蹈新世界覆轍

然而，協議安排以往亦有失敗例子，像2014年新世界（0017）私有化新世界中國（前上市編號0917）一役中，正是採用協議安排方式，公司雖獲得99.84%獨立股東投票通過了私有化，但當日出席股東大會的749位獨立股東，有494位或65.95%投反對票，最終新中私有化因「數人頭」功敗垂成。

但值得留意的是，新中為開曼群島的公司，但合和則是本港註冊成立，相信合和可受惠於2014年3月本港新《公司條例》取消私有化「數人頭」安排，安排適用於本港註冊成立的公司，合和變相先越過一關。

加上有分析認為，若胡應湘真如傳聞所述，與股東或接班人就公司發展或項目出現意見不同，確實有私有化動機。他在以自身利益考慮或股東多「自己友」的情況下，當然選擇較有利的協議安排方式，藉此避免一旦私有化失敗，需要再待一年才能重提方案的困境，拖延「合和新城」等項目的發展。