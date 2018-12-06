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合和私有似分家 胡應湘購胡文新股份 每股作價38.8元 日前已傳父子意見分歧

【明報專訊】本地老牌地產商合和（0054）的私有化計劃，疑似引發一場「分家風暴」。合和昨晚發公告，大股東胡應湘家族提出以約46.7%溢價私有化，按每股作價38.8元計算，涉及總代價約212.56億元。不過，今次提出私有化的要約方並未包括胡應湘兒子胡文新，倘私有化成功，胡應湘將向胡文新收購其所持合和股權，胡文新等套現近12億元。

明報記者 鄧偉忠、方楚茵

據合和公告，今次私有化每股作價38.8元，除較停牌前股價溢價接近五成外，與集團截至今年9月底止每股資產淨值60.21元比較，僅折讓35.6%。

以計劃收購約5.48億股計算，私有化總作價為212.56億元。集團表示，胡應湘計劃透過花旗籌組貸款，支付今次私有化所需資金。

溢價47% 胡文新等3人可套12億

值得留意的是，今次提出私有化的要約方除持股28.12%的胡應湘夫婦，以及其他合共持股8.81%、包括兩名女兒在內的家族成員，惟合共持股3.48%的胡應湘長子、合和執行副主席兼董事總經理胡文新，以及其外公和舅父並未包括在內，意味一旦私有化成功，胡文新等三人將會把所持股份賣予胡應湘，套現約11.95億元。

胡文新屬一致行動 沒投票權

不過，由於根據收購及合併條例，胡文新等三人仍被列為與胡應湘家族屬一致行動人士，因此不論胡文新本人是否支持今次私有化計劃，同樣需放棄投票權利，無法在股東特別大會上投票。

事實上，早在日前私有化消息傳出後，已有傳媒報道胡應湘與胡文新有意見分歧。

據《信報》引述消息報道，胡應湘日前在公司舉行生日派對時，除主動表示家族擬提出私有化合和外，又稱與胡文新在公司廣州花都項目上意見分歧，而當日胡文新更未有在派對現身。胡應湘又提到，私有化後會繼續主理公司業務。

胡應湘透過合和公告指，今次私有化可為現有股東提供具吸引力的變現機會。

他表示，過去10年合和僅有63個交易日股價高於32元，期間最高曾升至34.95元，相比之下，今次私有化作價仍溢價達11%；此外，合和過去一年平均每個交易日成交量不足73萬股，佔已發行股本僅0.08%，成交量偏低下，私有化是股東大量套現的良好機會。

他又提到合和目前仍在發展的合和二期、皇后大道東153-167號項目及山坡臺建築群項目，未來將需要繼續投入及承受風險。

分析：提價至40元才吸引

不過，今次私有化能否成功仍有疑問，有分析員相信，雖然近期市况下滑，但以合和較多「忠心老股東」而言，作價或不算吸引，並指或要加價至40元才算較為吸引。

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