東環本月4宗成交 全踏入八成按揭門檻

上述單位原業主2015年2月以534.4萬元買入，持貨逾3年，帳面獲利65.6萬元或12%。同屋苑5B座高層07室，屬378方呎一房戶，成交價548萬元，實呎14,497元，較同類低位回升7.4%。原業主2015年以408.3萬元買入，持貨3年，帳面獲利139.7萬元或34%。

另馬鞍山海栢花園兩房以今年新低價沽。市場消息稱，海栢花園4座低層D室，實用389方呎，兩房間隔，原開價580萬元，減價23萬元或4%，新近以557萬元易手，屬今年新低，實呎14,344元，原業主2013年5月390萬元買入，持貨5年，帳面獲利167萬元或43%。資料顯示，同座極低層D室，面積相同，今年6月成交價660萬元，實呎近1.7萬元，現同類較高層單位樓價下跌103萬元或16%。

海翩匯額印貨830萬沽 2年賺113萬

此外，新入伙的將軍澳海翩匯，再錄SSD額印稅未鬆綁成交。美聯分行營業經理林志堅表示，海翩匯5座中層J室，實用519方呎，屬兩房間隔，原業主今年10月以950萬元放售，累減120萬元或13%，終以830萬元成交，實呎15,992元，為屋苑首宗兩房二手成交。原業主2016年9月以633.5萬元一手買入，持貨2年，帳面獲利196.5萬元或31%，不過由於單位未滿3年SSD，由原業主支付10%SSD稅約83萬元，扣除稅款後帳面獲利113.5萬元或18%。