觀塘「共享空間」40呎工作室 呎租100元

呎租直逼中區甲廈

另共享空間中亦有提供面積較大的工作室，每張工作枱租金約由5500至6500元，其中一個最多可容納26張工作枱、實用面積約780方呎的工作室，月租12萬元，實用呎租154元，並已獲承租。至明年2月底，工作室租戶可享早鳥優惠，每張工作枱租金由4000至5000元。

御一空間擬天后尖沙嘴增據點

資料顯示，御一空間今年8月起租用1亞太中心20至22樓共3層，月租約70.1萬元，以建築面積2.6萬方呎計，建築呎租約27元，換言之，御一潛在賺幅甚豐。租戶可享管家式服務及24小時服務支援；另有免費會計服務、法律諮詢及廣告策略等專業支援。另會場有提供可容納140人的企業活動場地，以及靈活調動的電視牆等設施。

御一空間創辦人及主席陳恩德表示，觀塘共享空間投資額近2000萬元，目前出租率約30%，預計3個月內可達50%，預料3年回本，明年擬於天后及尖沙嘴增據點，期望首階段共享空間規模總面積達10萬方呎，並朝上市目標進發，計劃在5年內將御一共享空間上市。對於共享空間市場競爭激烈，陳指市場會汰弱留強，目前有商務中心邀請合併或收購，亦了解其可行性。

上述工作空間其中一名星級租客為唱作歌手林德信，他指觀塘是本港第二個商業核心區，不少製作及電影公司設於觀塘區，故租用一個實用面積約480方呎工作室，擺放12張工作枱。他未有透露工作室租金，若按御一租金收費計，每張工作枱月租5000元（以早鳥優惠計），林的工作室月租約6萬元。他希望，未來在共享空間內開瑜伽班。