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信置呎價1.76萬奪大嶼山蚊型地 離島次貴

【明報專訊】上周五大收12份標書的大嶼山長沙嶼南道住宅地，終由信置（0083）旗下得輝發展有限公司以2.03889億元中標，以最高可建樓面面積1.1萬方呎計，每方呎樓面地價17,604元，為離島每呎樓面地價次高紀錄，亦較市場最高估值1.1億元高85%，中標價較今年10月盛裕興業，以每方呎樓面地價6753元投得同區地皮高出1.6倍。

黃永光：擬建兩層高洋房

信置副主席黃永光表示，非常高興投得這幅珍罕臨海住宅用地，擬興建兩層高向南、並連1.9萬方呎花園的洋房大宅。資料顯示，信置於2007年10月以4.82億透過拍賣投得一幅大嶼山長沙地皮，現為BOTANICA BAY，當時每方呎樓面地價6749元。BOTANICA BAY共16幢洋房，於2015年4月開售，每幢成交價逾億元，其中12號巨無霸獨立屋更以逾2億元售出，實呎高逾3.7萬元，成離島樓王。

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文認為，中標價比估值為高，因地皮非「大路」地塊，對每個入標者的價值也不一樣，例如開則、建築風格及潛在客戶等，故中標價對日後該區地皮沒有太大參考性，預計項目落成後，發展商每方呎售價達2.7萬元起始能有合理利潤。

測量師料日後呎售2.7萬起

上述地皮面積28,977方呎，可建樓面11,582方呎。地政總署資料顯示，其他11家入標發展商以中小型發展商為主，如香港興業（0480）、嘉華（0173）、其士國際（0025）、太古前大班簡基富等創辦的the development studio、資本策略（0497）、盈信控股（0015）、泛海（0129）、內房雅居樂（3383）或有關人士等。

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