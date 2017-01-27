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凱滙均呎1.7萬 低啟德貨尾三成 今年最廉市區盤 一房折實733萬

【明報專訊】近月一手交投萎縮，有發展商於樓市冷鋒下推售大型新盤。信置（0083）、華置（0127）及市建局合作，樓花期28個月的觀塘凱滙，是繼麗港城後區內28年來首個大型全新樓盤，發展商昨日突擊公布首張價單，涉及205伙，折實平均實呎17,388元，為今年首批呎價最低市區新盤，較同位於東九龍的啟德新盤，今年成交呎價介乎約2.3萬元至2.5萬元更低最多三成。

明報記者 謝穎怡

凱滙首批205伙全屬標準戶，當中以兩房佔140伙為最多。首批定價922.3萬元至1999.7萬元，實呎由19,538元至24,454元，平均實呎21,871元，發展商提供即供最高20.5%折扣，折實價則由733.22萬元至1589.76萬元，折實實呎由15,532元至19,441元，首批單位折實市值約21.16億元。

發展商曾透露項目定價參考啟德一帶新盤，而是次凱滙開價則貼近去年開售的建灝發展的天寰首批呎價，該盤去年5月首推165伙、折實均呎約1.78萬元。若與今年啟德新盤餘貨成交呎價約2.3萬元相比，亦低最多三成。值得留意的是，上月兩幅啟德跑道區地皮公布結果，每方呎樓面地價分別14,502元及15,498元。換言之，是次開售呎價僅高於啟德每呎樓面地價近兩成。

呎價低同區二手半成

對上今年市區盤首批最低平均呎價新盤，要追溯至今年1月、其士（0025）及寶聲合作的土瓜灣津匯，首批折實平均呎價約1.91萬元。近期開售的市區新盤、九建（0034）油塘海傲灣首批130伙折實平均實呎約1.99萬元，今次凱滙呎價亦低約一成。若比較同區二手，毗鄰觀月‧樺峰近期平均成交呎價約1.84萬元，現首批實呎低5.5%；至於區內大型屋苑麗港城，今年平均實呎曾高見逾1.5萬元，惟隨着大市回落，近月實呎已跌至約1.3萬元。

田兆源：首批定價「超級開心價」

發展商昨日已開放示範單位予傳媒參觀，信置營業部聯席董事田兆源表示，凱滙自展開推廣以來，已接獲不少準買家查詢，並形容首批定價為超級開心價。首批最平單位為2座7樓C室，實用452方呎，屬一房間隔，定價922.3萬元，折實價733.2萬元，折實實呎16,222元；呎價最平單位為2座7樓N室，屬實用599方呎兩房連儲物房，定價1170.3萬元，折實價930.38萬元，折實實呎15,532元。

發展商旗下財務機構提供最高八成一按

此外，買家可向發展商旗下財務機構申請最高樓價八成一按，首3年息口為Ｐ減2.85厘（P現為5.125厘‧下同），第4及第5年為P，其後息口為P加1.5厘，按揭年期最長25年，另有提供最高三成二按。

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