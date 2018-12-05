施羅德：美企看淡盈利 影響甚於貿戰 美息料明年見頂 看好新興市場

「習特會」帶來成果，美方同意暫緩明年1月1日向中國加徵關稅的計劃90日，爭取對話時間，為僵持已久的中美貿易戰帶來一點曙光。從股市表現來看，市場應該看得較為正面，不過，美國總統特朗普會否發表更強硬言論令中美關係再度出現變化，相信市場仍密切注意。

Wade認為，中美貿易戰尚不足以拖累美國經濟增長，貿易摩擦要擴大至全球，才會對環球經濟增長造成較大破壞。如英倫銀行報告顯示，若美國對其所有貿易伙伴加徵10%關稅，僅就貿易渠道而言，3年內將導致美國及環球經濟產量分別減少2.5%及1%，金融環境緊縮或不明朗因素增加亦會導致狀况惡化。

看淡美元 料新興市場本幣債受惠

貨幣市場通常領先於利率周期，預計美國利率將於2019年見頂，這將紓緩新興市場的部分壓力，因其表現與美元關系密切。隨後，新興市場的相對表現料取決於中美之間的長期貿易摩擦及美元走弱帶來較寬鬆流動性之間的平衡。Wade看好新興市場債券，特別是本幣債，因為他對美元走勢看淡，亦對新興市場經濟有利。

Ｗade認為貿易摩擦、英國硬脫歐危機等問題已非新消息，最可能引發近期市場波動的因素是美國企業發表看淡明年形勢的評論；加上環球科技公司的言論及較為低迷的季度業績，他認為盈利增長的高峰期已過。

施羅德亞洲區多元化資產投資主管Patrick Brenner表示： 「我們的分析顯示，經過近期的調整後，環球股票市場估值已變得更為合理。然而，在估值改善的同時，部分市場動力指標顯示放緩迹象，甚至接近減退的程度。鑑於美國中期選舉並未出現意外結果，我們預期投資者的關注焦點將會轉向基本因素方面，包括企業盈利以及聯儲局的動向。」

新興市場今年遭拋售 估值更吸引

施羅德數據顯示，新興市場的估值較歐洲更具吸引力。今年新興市場的盈利增長為14.9%，而歐洲為7.4%。Brenner補充：「新興市場估值吸引，特別是經過今年的大幅拋售之後。未來幾個月，新興市場有機會為投資者帶來明顯的盈利增長。相比之下，歐洲股市的估值雖然合理，但增長動力及周期指標仍較為中性。

「整個亞太區而言，貿易摩擦的持續發展，以及各國國內的風險因素或會為盈利帶來負面影響，但我們繼續維持中性取態。我們對日本市場維持看好。日本估值吸引、股本回報改善及資本開支持續增長是我們保持樂觀的主要原因。」

慎防中國經濟放緩 人幣料續貶

Wade亦指出，經濟增強將會紓解明年的盈利增長憂慮，如果觀點受到普遍支持，可能會促使市場從美元轉向非美元股市。

至於中國，經濟增長預料會放緩至6%至6.2%水平，儘管中美經濟也放緩，預計巴西、印度和俄羅斯都將在2020年加速發展。中國經濟增長已沒有早年快速，即使沒有貿易戰的額外壓力，中國放緩也幾乎不可避免。他預計，即使預期美元走弱，人民幣兌美元匯率也會出現更大的貶值。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]