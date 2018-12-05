陳德豪﹕港股料可彈兩成 選醫藥內房科技

G20會議可謂為港股殺出短暫的「血路」，一方面投資者信心有所回復，另一方面令「淡友」補倉，為沉寂多時的港股帶來新動力。

美國聯儲局主席鮑威爾一改口風，由之前指利率尚有一段距離才達中性水平，改為美國利率已接近中性水平。市場解讀為聯儲局加息周期將比想像中更早結束，在12月再加一次息後，2019年加息的次數將比預期少。

減慢加息步伐甚至維持現有的利率會令過往強勢的美元對比其他貨幣轉弱，從而令資金流向改變，流入新興市場及港股。雖然規模不會太大，但聊勝於無，會為港股帶來正面的影響。

美加息提早完結 資金流向港股

我在前幾篇文章，以及最近的電台訪問一直強調，反彈浪即將來襲， 在24,000至25,000點的水平再做淡， 已經太遲，絕不明智。我預計這次反彈的力度將會超越預期，現在市場主流觀點認為27,000點將會有強大阻力，最樂觀也只能夠回到28,000點。我卻認為恒指能反彈至29,000至30,000點水平。若以24,500點的低位計，恒指反彈力度約20%。

恒指料反彈至30000點水平

如對個別股票做足功課，選對股票，反彈幅度將會更強。個別選股方面，投資者應選擇基本面較好而又跌得較多的股票。投資者可選擇一些在2018年「跑輸大市」的行業，如醫藥、內房及科技股等。儘管他們都受不同的國家政策或環球因素困擾，但隨着政策及環球局勢的陰霾漸漸散去，「跑輸大市」的行業應是最受惠的。

我仍須提醒投資者，完全改變股市跌勢的因素尚未出現，現在只是港股受壓近一年的一波反彈，投資者仍要謹慎關注國際形勢及政策方面的不確定性。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]