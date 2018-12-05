經濟
陳德豪 對冲博弈

投資策略

下一篇 上一篇

陳德豪﹕港股料可彈兩成 選醫藥內房科技

【明報專訊】G20峰會中美兩國元首的會面終於為沉悶的跌市帶來轉機，這個被白宮稱之為「非常成功的會面」，為貿易戰帶來暫時的停火協議，也為股市帶來新希望。兩國設立了一個比較緊逼的時間，要在90天內達成更具體的貿易協議。對投資者而言，這也算是正面的訊息，至少投資者於停火協議期間可享受短暫的蜜月期。

G20會議可謂為港股殺出短暫的「血路」，一方面投資者信心有所回復，另一方面令「淡友」補倉，為沉寂多時的港股帶來新動力。

美國聯儲局主席鮑威爾一改口風，由之前指利率尚有一段距離才達中性水平，改為美國利率已接近中性水平。市場解讀為聯儲局加息周期將比想像中更早結束，在12月再加一次息後，2019年加息的次數將比預期少。

減慢加息步伐甚至維持現有的利率會令過往強勢的美元對比其他貨幣轉弱，從而令資金流向改變，流入新興市場及港股。雖然規模不會太大，但聊勝於無，會為港股帶來正面的影響。

美加息提早完結 資金流向港股

我在前幾篇文章，以及最近的電台訪問一直強調，反彈浪即將來襲， 在24,000至25,000點的水平再做淡， 已經太遲，絕不明智。我預計這次反彈的力度將會超越預期，現在市場主流觀點認為27,000點將會有強大阻力，最樂觀也只能夠回到28,000點。我卻認為恒指能反彈至29,000至30,000點水平。若以24,500點的低位計，恒指反彈力度約20%。

恒指料反彈至30000點水平

如對個別股票做足功課，選對股票，反彈幅度將會更強。個別選股方面，投資者應選擇基本面較好而又跌得較多的股票。投資者可選擇一些在2018年「跑輸大市」的行業，如醫藥、內房及科技股等。儘管他們都受不同的國家政策或環球因素困擾，但隨着政策及環球局勢的陰霾漸漸散去，「跑輸大市」的行業應是最受惠的。

我仍須提醒投資者，完全改變股市跌勢的因素尚未出現，現在只是港股受壓近一年的一波反彈，投資者仍要謹慎關注國際形勢及政策方面的不確定性。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

上 / 下一篇新聞

長實趙國雄：明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓「高危」 跟其他發展商唱反調
長實趙國雄：明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓「高危」 跟其他發展商唱反調
手持4項目未推售 兩年奪兩地皮
手持4項目未推售 兩年奪兩地皮
凱滙上載樓書 一房452呎起
凱滙上載樓書 一房452呎起
水缸藏屍屋苑錄撻訂 1700萬重新放售
水缸藏屍屋苑錄撻訂 1700萬重新放售
好淡爭持 恒指挫200點再倒升 騰訊友邦升逾1% 沽空率1月高
好淡爭持 恒指挫200點再倒升 騰訊友邦升逾1% 沽空率1月高
美財長：中方承諾穩匯價 人幣中間價大升近500點子
美財長：中方承諾穩匯價 人幣中間價大升近500點子
港元拆息全線升 券商未加孖展息
港元拆息全線升 券商未加孖展息
新股續遇冷鋒 瀘商行暫44萬認購
新股續遇冷鋒 瀘商行暫44萬認購
合和證實擬私有化
合和證實擬私有化
hmv急挫87% 承認考慮重組或清盤
hmv急挫87% 承認考慮重組或清盤
碧桂園恒大11月銷售急跌 分析：故意推盤減速 明年才見真章
碧桂園恒大11月銷售急跌 分析：故意推盤減速 明年才見真章
上海樓市冷卻 代理陷寒冬削津貼
上海樓市冷卻 代理陷寒冬削津貼
永輝超市入股萬達商管
永輝超市入股萬達商管
外電：滬倫通下周五揭幕 預計明年起交易 傳匯控華泰打頭陣
外電：滬倫通下周五揭幕 預計明年起交易 傳匯控華泰打頭陣
中銀逾6億購母行老撾首都業務
中銀逾6億購母行老撾首都業務
美網上券商龍頭 登陸微信小程序
美網上券商龍頭 登陸微信小程序
川河湯氏家族提全購
川河湯氏家族提全購
上海超香港 亞洲「最昂貴城市」 港跌至第三 星躋身第二
上海超香港 亞洲「最昂貴城市」 港跌至第三 星躋身第二
美債息10年首現倒掛 5年期低於3年 市場憂經濟衰退前奏
美債息10年首現倒掛 5年期低於3年 市場憂經濟衰退前奏
美7歲兒童 成YouTube吸金王
美7歲兒童 成YouTube吸金王
Tesla傳加快推SUV Model Y 設3排座位
Tesla傳加快推SUV Model Y 設3排座位
劉思明：受惠5G概念 中通服攻守兼備
劉思明：受惠5G概念 中通服攻守兼備
沈華﹕A股市場的投資之道
沈華﹕A股市場的投資之道
植耀輝：成立50周年 大家樂憧憬特別息
植耀輝：成立50周年 大家樂憧憬特別息
技術取勝：粵投14.1元料有支持
技術取勝：粵投14.1元料有支持
KOL Trip推KOL旅行團
KOL Trip推KOL旅行團
林顥伊帶傳媒遊海洋公園酒店
林顥伊帶傳媒遊海洋公園酒店
劉思明：留意汽車零部件股敏實
劉思明：留意汽車零部件股敏實
周顯：美國債富人藏富必然之選
周顯：美國債富人藏富必然之選
湯文亮﹕買樓似食大閘蟹 等大造才買
湯文亮﹕買樓似食大閘蟹 等大造才買
施羅德：美企看淡盈利 影響甚於貿戰 美息料明年見頂 看好新興市場
施羅德：美企看淡盈利 影響甚於貿戰 美息料明年見頂 看好新興市場