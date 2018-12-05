湯文亮﹕買樓似食大閘蟹 等大造才買

有很多香港人都好似我老友一樣，明知自己膽固醇過高，不能多食大閘蟹，最好辦法就是等到季尾，公蟹大造，又平又靚的時候才食，但他們大多數都受不了誘惑，食完六月黃食蟹乸，又貴又唔係咁好食，到公蟹大造，又平又靚，他們又唔能夠食。其實，買樓的人有同樣心態，今年初，無論買新樓或者二手樓，都冇乜選擇，買新樓入咗飛之後仲要抽籤，抽得到都未必好，買二手樓仲慘，有錢都只能夠買到二樓後座的單位，慘過食六月黃。

年初買一手樓 慘過食六月黃

近兩個月就比較好，新樓因為認購率不足，有錢可以慢慢揀慢慢買，最緊要是不用抽籤，啱就買，唔啱可以唔買，如果有心買二手樓的話，隨時可以買到一些平靚正單位，不過一定要花些少時間去搵，感覺上都好似食蟹乸一樣，久不久都有一隻唔錯的，不過是可遇不可求。隔多幾個月，大約在春節之後，形勢就會完全不同，將會有多個新樓盤推出市場，樓價不但比現在低，而且會有更多選擇，更多優惠，去到新樓售樓部所得到的待遇，就會感覺到這才是買樓。

春節過後 一手選擇多二手任揀

至於買二手樓，買樓的人會感覺到自己是白武士，救萬民於水火之中，任何不合理的還價都有可能被接受，賣家還會千多萬謝，理由很簡單，因為太多放盤，大家都知道物以罕為貴，點解要在缺盤的時候去買樓，不如等大造才買，就算買唔到都開心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]