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劉思明：留意汽車零部件股敏實

【明報專訊】港股昨日先跌後回升。恒指低開62點後下試兩萬七關口，守穩後反彈，但受制於27,140點，午後再試低位，最多跌197點、低見26,984點回升，並全日高位收市，收報27,260點，升78點或0.29%；國指升0.23%。大市成交927億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為61比39，大市普遍上升，買盤動力一般且不算積極。

潤地中海外料短線橫行 待回吐吸

本報數據庫追蹤的30個行業，只有約兩成多下跌，內房跌1%表現已經最差。內房股平均由第四季低位升近三成（截至昨天收市計），其中藍籌股潤地（1109）、中海外（0688）低位回升逾兩成，累積升幅龐大，短線有機會轉為橫行，宜待回吐吸納，潤地、中海外分別於27元、25元料有支持。

上升行業中，燃氣供應升近2%且全線向上，為一眾行業最強；過去提及多次的中燃氣（0384）、北控（0392）繼續強勢領漲，新奧（2688）上升動力亦增強。內地天然氣消費保持高速增長，入冬後天然氣沒有出現明顯供應緊張情况；中國擬向美國大量購買農產品、能源及工業等產品，相信包括過去不時傳出的天然氣，穩定的供應將更有利燃氣營運發展。不過，中燃氣、新奧（2688）由第四季低位升約四成，持續反映行業利好因素，緩升趨勢宜吸不追，且以強勢的為主。

吼強勢燃氣股 寧吸勿追

個別汽車及相關股份做好，北京汽車（1958）、中升（0881）、華晨（1114）升逾3%；雖然汽車股高位回落不少，有券商認為估值變得吸引，但行業前景未明朗，買車股不如留意汽車零部件股如敏實（0425）。

敏實主要產銷汽車裝飾件、車身結構件等產品，客戶遍及全球，生產基地除了中國，還有美國、墨西哥、泰國及德國，在全球貿易保護主義抬頭中具優勢。雖然中國汽車銷售增速放緩，對敏實有負面影響，但公司積極研發新產品，其中激光焊接門框、鋁門框和電池盒等新產品開拓順利，並已獲得全球訂單；同時公司進軍日韓系海外業務取得進展，已承接客戶業務及訂單，為增長提供保障。

走勢上，敏實上月初再次考驗25元低位支持回升，短線有望上試29元阻力，一旦突破，中線料有力挑戰32元水平，止蝕位可放在27元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕敏實 汽車股 燃氣股 內房股

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