KOL Trip推KOL旅行團

【明報專訊】今時今日去旅行，好多人都會選擇自由行，不過跟着KOL去旅行又會唔會吸引到你報旅行團？捷榮（2119）首席營運官鄔錦安（Keith）私人投資咗一個應用程式KOL Trip，噚日宣布同NMe Model Management Ltd.合作，旗下模特兒之後都會帶團去旅行。Keith指出，公司現時就搵咗康泰旅行社一齊合作，以及同10名KOL傾緊旅行團詳細內容，最快明年1月就會起程喇！
搵康泰合作 最快1月起程
有特別行程，團友又可以同KOL直接交流，聽落都幾吸引，不過Keith就冇透露到價錢，只強調會反映番KOL嘅價值，而且每個團都有自己特色，唔會太過普通。小琴就同一啲KOL傾過，攝影師Leo Kwok就話，自己由2016年開始舉行攝影團，現時已經帶咗7團人去影相，最遠去過古巴，自己就負責搵靚景，另外會有導遊處理一般事務。佢又話，其實收費計計埋埋同大旅行社差唔多價錢，下年會同KOL Trip合作，一共有4個攝影團，例如西班牙、印度等地。除咗攝影師，仲有美妝界KOL、魔術師、陪月姨姨等唔同類型人士帶團，Keith估計幾受網民歡迎。
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[小琴密語]