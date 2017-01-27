KOL Trip推KOL旅行團

搵康泰合作 最快1月起程

有特別行程，團友又可以同KOL直接交流，聽落都幾吸引，不過Keith就冇透露到價錢，只強調會反映番KOL嘅價值，而且每個團都有自己特色，唔會太過普通。小琴就同一啲KOL傾過，攝影師Leo Kwok就話，自己由2016年開始舉行攝影團，現時已經帶咗7團人去影相，最遠去過古巴，自己就負責搵靚景，另外會有導遊處理一般事務。佢又話，其實收費計計埋埋同大旅行社差唔多價錢，下年會同KOL Trip合作，一共有4個攝影團，例如西班牙、印度等地。除咗攝影師，仲有美妝界KOL、魔術師、陪月姨姨等唔同類型人士帶團，Keith估計幾受網民歡迎。

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[小琴密語]