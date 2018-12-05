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劉思明：受惠5G概念 中通服攻守兼備

【明報專訊】恒指昨升78點，收報27,260點，成交額927億元。恒指即市回落至百天線或兩萬七關口回升，資金買貨意欲高漲，尤其是留意今次升浪領先的港交所（0388），昨再升逾2%，若然背後沒有未知利好因素推動，純粹看好後市部署，到現時超買水平仍冒進追貨，反映補貨壓力相當大，短線在補倉盤拉動向上，惟一旦完畢，預料將出有一段時間整固。散戶沒有追數壓力下，大可等待調整吸納機會。

中美貿易戰暫時休戰，為美國擁有業務的萬洲（0288）、創科（0669）、好孩子（1086）、敏華（1999）提供喘息空間，日前借勢大彈，但昨天已無以為繼。

事實上，今次中美元首會面談不上有什麼成果，只是緩和緊張氣氛，雙方的矛盾不易解決，受貿易戰影響的股份亦會繼續受到消息左右而波動，提供短炒機會，但相信很難吸引資金進駐作中長期部署，很難形成中期升浪。

貿戰受害股份可短炒難續升

另一中美摩擦受害板塊就是電訊設備股，美國加強技術出口管制，打擊電訊設備商供應鏈；多國亦對中國製造的設備進行更嚴格的審查或限制，進一步重創相關股份。不過，中國工程院院士鄔賀銓早前透露三大中資電訊商所獲5G頻譜劃分方案，工信部早前已同意廣電網參與5G建設，國網公司正在申請移動通信資質和5G牌照，市場對5G牌照有望於今年底至明年初發放預期，曾掀起內地A股的5G概念熱風，本港上市的中興通訊（0763）、長飛光纖（6869）、京信（2342）等亦曾被追捧，但能否支撐升勢持續，最終要看電訊商資本開支投入。

中通服非電訊市場收入加快

相比下，中通服（0552）下半年來表現跑贏（見圖），主要是公司積極轉型及開拓國內非電訊營運商市場奏效，已減少電訊商投資周期的影響，業務變得更具防守力。中通服今年上半年來自國內非電訊營運商市場的收入按年增長19%，比去年上半年及全年分別增長7.5%及12.4%進一步加快，佔經營收入比重提高至32.3%；海外市場亦企穩回升，相關收入增長5%，扭轉去年倒退26%局面。此外，集團加大研發投入，提升軟件和行業應用等產品競爭力，發布智慧社會系列產品，着力打造產業生態，帶動上半年應用、內容及其他服務收入按年增長近兩成。

換言之，中通服已非過去單純電訊基建、設備供應商，隨着物聯網、智慧城市、人工智能等帶來信息化建設強勁需求，業務更多元化；若然5G基建投資加快，將為業務增添動力。不過，基本面的改善已反映股價跑贏其他電訊設備股及估值之上，以至升至高位變得波動。

6.3元見支持 可分段炒波幅

走勢上，中通服於6.3元料有初步支持，中線有機會在6至7元上落，不妨分段入市，部分炒波幅上落，部分博5G有新進展刺激股價向上突破，並可設低收6元止蝕。

[劉思明 還看今朝]

相關字詞﹕中通服 5g概念 貿易戰

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