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經濟
2018年12月5日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
長實趙國雄：明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓「高危」 跟其他發展商唱反調
手持4項目未推售 兩年奪兩地皮
凱滙上載樓書 一房452呎起
水缸藏屍屋苑錄撻訂 1700萬重新放售
好淡爭持 恒指挫200點再倒升 騰訊友邦升逾1% 沽空率1月高
美財長：中方承諾穩匯價 人幣中間價大升近500點子
港元拆息全線升 券商未加孖展息
新股續遇冷鋒 瀘商行暫44萬認購
合和證實擬私有化
hmv急挫87% 承認考慮重組或清盤
碧桂園恒大11月銷售急跌 分析：故意推盤減速 明年才見真章
上海樓市冷卻 代理陷寒冬削津貼
永輝超市入股萬達商管
外電：滬倫通下周五揭幕 預計明年起交易 傳匯控華泰打頭陣
中銀逾6億購母行老撾首都業務
美網上券商龍頭 登陸微信小程序
川河湯氏家族提全購
上海超香港 亞洲「最昂貴城市」 港跌至第三 星躋身第二
美債息10年首現倒掛 5年期低於3年 市場憂經濟衰退前奏
美7歲兒童 成YouTube吸金王
Tesla傳加快推SUV Model Y 設3排座位
劉思明：受惠5G概念 中通服攻守兼備
沈華﹕A股市場的投資之道
植耀輝：成立50周年 大家樂憧憬特別息
技術取勝：粵投14.1元料有支持
KOL Trip推KOL旅行團
林顥伊帶傳媒遊海洋公園酒店
劉思明：留意汽車零部件股敏實
周顯：美國債富人藏富必然之選
湯文亮﹕買樓似食大閘蟹 等大造才買
陳德豪﹕港股料可彈兩成 選醫藥內房科技
施羅德：美企看淡盈利 影響甚於貿戰 美息料明年見頂 看好新興市場
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技術取勝：粵投14.1元料有支持
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【明報專訊】港交所上升動力增強（圖）
綠葉製藥短線上望7元（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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長實趙國雄：明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓「高危」 跟其他發展商唱反調
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