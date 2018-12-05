植耀輝：成立50周年 大家樂憧憬特別息

為何特朗普對息率如此執意？有文章指或是與美國債務沉重有關。金融博客Zero Hedge便估算，美國政府在2018財年需要支付5230億美元利息，亦即每日須支付15億美元利息！難怪特朗普如此緊張息口去向。

休閒餐飲業務成亮點 候18.5元吸

上周提及兩大餐飲股大家樂（0341）及大快活（0052）中期業績，從股價走勢表現來看，前者累升近一成二，至於後者則跌超過2%， 股價「強弱互見」。先談業務發展方面，大快活收入按年雖僅上升4.8%，但已較大家樂以及翠華（1314）佳；不過受本地租金成本及投放更多人力資源影響，毛利率由15.1%下跌至13.7%，情况反映本地餐飲行業競爭激烈，亦令集團盈利倒退14%至約1億元。

至於大家樂方面，同樣受行業競爭影響，令整體收入增長僅得1.7%，以大家樂品牌主打之速食餐飲業務營業收入更錄得輕微倒退（-0.4%），不過休閒餐飲則錄得9.5%增幅，成為今次業績其中一大亮點。另外，受原材料及包裝成本收入佔比下跌，以及人力開支受控下，毛利率由11.9%上升至12.3%，亦扭轉近年毛利率下跌之情况。與此同時，今年為大家樂成立50周年，不排除會派發特別股息，加上現價息率亦有6厘，只要下半財年能維持上半年經營狀况，前景仍可看高一線，可候18.5元附近吸納，並作中線持有。

（筆者沒持有上述股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]