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沈華﹕A股市場的投資之道

【明報專訊】今年以來，內地A股市場受到很大的調整壓力，相信有很多投資者深刻感受到投資A股不容易。本期筆者就A股市場的一些特點，並結合當前整體大勢做一個簡單介紹，與大家分享，僅供參考。

首先，與大部分股市一樣，A股市場的基本特徵是「牛短熊長」，而且特徵非常明顯。在過去20年裏，A股只有部分時間處於上漲，大部分時間都是在調整。簡單來說，就是漲得快跌得慢。鑑於A股「牛短熊長」的特點，投資者可以考慮逐步建倉，長期來看，平均持倉成本較低，安全邊際較高。

長期持有策略 不適用A股

其次，A股市場波動很大。從2006年第四季度到目前2018年第四季度，整整12年，儘管中間曾出現波動，但上證指數從頭到尾幾乎沒有變化，依舊在2600點左右徘徊。考慮到整體分紅派息率一直維持在1.5%左右及各種成本因素，在過去的12年裏，A股整體收益與同時期中國內地經濟的高速增長不太一致。

在這樣的市場裏，如果投資者機械地採用巴菲特的「買了持有」策略，最終是很難獲利的。其實巴菲特也說過要在市場貪婪時恐懼，在市場恐懼時貪婪；在估值過高時巴菲特也會選擇賣出股票，這樣的例子俯拾皆是。因此，既要重視價值投資並堅持長期持有，避免過度短期炒賣，迷失方向；同時也要在股票價格大幅高於其內在價值時果斷賣出股票，這才是A股正確的投資之道。

孫子曰：「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。」這是在強調「先勝而後戰」的思想，指出擅於用兵的人，總是先創造條件，使自己不被敵人戰勝，然後等待和尋找有利的機會與敵決戰。其實，股票投資也是同樣道理。只要投資者能夠判斷公司未來合理的價值區間，在市場嚴重低估的時候進場，這就是在找尋市場錯誤的定價，是先勝而後求戰的思想。

選嚴重被低估股份

因此，對於有穩定財務能力，並能積極參與市場的主動投資者，遵循「先勝而後戰」的思想，目前可以一些優質的稀缺資產，例如大市值行業龍頭股，作為主要投資目標，並在未來市場過熱之時控制好風險，及時離場。對於沒有時間做基本面和市場研究的被動投資者，可在當下利用諸如長期定投指數ETF等方式參與市場。只要投資者以科學的方法和良好的心態去參與市場，就會少走一些彎路，並最大程度地分享到一些優秀企業長期盈利增長的紅利。

我們相信，中國經濟以其獨有的韌性和生命力，在未來較長時間內保持中高速度增長，並逐步完成經濟結構轉型，而A股的投資前景也一定是光明的。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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