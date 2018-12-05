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美7歲兒童 成YouTube吸金王

【明報專訊】隨着全球愈來愈多「數碼原住民」，YouTuber是近年賺錢的新興職業之一，《福布斯》雜誌公布新一年度YouTuber收入排行榜，年僅7歲的美國小男孩Ryan憑着其YouTube頻道「Ryan ToysReview」登上榜首，瘋狂吸金2200萬美元（約1.7億港元）。

拍拆箱玩新玩具影片 去年收入1.7億

「Ryan ToysReview」於2015年3月由Ryan的父母開設，主要是拍攝Ryan拆箱玩新玩具，吸引逾1700萬人追看，累計點擊率260億次，粉絲大多數是小朋友。

目前Ryan的大部分收入，即約2100萬美元的稅前收益，都是來自影片前廣告，當觀看次數增加時，廣告收入才會相應地提高，其餘的100萬美元則來自贊助商。

或者外界難以理解，新一代小朋友為何寧願收看別人玩玩具，而不是自己玩玩具，有分析認為，小觀眾收看玩具拆箱影片，繼而感到自己代入成影片主角，享受當中驚喜與歡樂。今年8月，Ryan與美國大型超市沃爾瑪（Walmart）合作，推出一系列「Ryan's World」獨家品牌玩具和童裝，片段上載後，3個月內觀看次數達1400萬。

Logan Paul因醜聞 收入大跌

值得留意的是，今年YouTuber收入排行榜，知名YouTuber Jake Paul以2150萬美元稅前收益排行第2，他的哥哥Logan Paul則因「日本自殺森林」醜聞，收入大跌，但仍排行第10。

（綜合報道）

[國際金融]

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