美債息10年首現倒掛 5年期低於3年 市場憂經濟衰退前奏

昨日美國5年期債息低見2.7922厘，至昨晚雖然回升至2.82水平，仍然低於兩年期及3年期債息，後兩者於昨晚均報逾2.83厘，3年期債息更曾在盤中升穿2.84厘。這是2008年以來3年期債息首次高於5年期。美國國債孳息曲線在年初時仍正常發展，偏向陡峭，及後開始變得平坦，並在現時出現倒掛（見圖），投資者一直憂慮，這反映美國經濟前景將走下坡。

10年期債息較2年期僅高逾10點子

正常而言，長年期債息會高於短年期債息，當市場預期未來經濟增長向好，通脹會升溫，央行會持續加息，長年期的債券息率會愈來愈高，以與上升的通脹風險匹配。因此若短息高過長息，可能是經濟下滑的信號。量度美國經濟會否出現衰退更重要的指標，是兩年期國債息會否高於10年期，現時10年期債息仍較兩年期高出逾10點子，不過兩者差距在今年以來一直收窄。

美國道明證券利率策略師Gennadiy Goldberg認為，孳息曲線倒掛反映市場預計在2020年開始，利率會向下調。近日儲局官員集體「放鴿」，市場現時預期本月很大機會加息，但明年的加息速度將會放緩。彭博社表示，2018年12月與2019年12月歐洲美元期貨的差距為27個點子，代表市場預期美聯儲明年加息幅度僅略超過25個點子，即全年只加息一次。

道指早段跌100點

G20峰會的刺激減退，昨晚美股開市報跌，道指跌約100點，標普500指數及納指跌0.3％及0.4％。蘋果公司早段跌逾2％，主要因為匯豐下調該公司的評級及目標價，認為新興市場需求放緩會導致其銷售下跌。報道亦表示，蘋果重整了營銷人員，加大以舊換新的策略促銷iPhone XR，或反映新機銷售不佳。

匯豐削評級 蘋果挫逾2％

英鎊昨晚一度急漲0.9％至1.284水平，主要因為歐洲法院一名顧問稱，英國可以在毋須取得其他歐盟成員國許可下，取消脫歐。不過市場其後回復冷靜，英鎊至昨晚約11時報1.2745，升0.16％。

英鎊曾急漲至1.284

發表此意見的是歐洲法院一名佐審官，由於一群蘇格蘭議員向法院尋求，讓英國趕在明年3月29日脫歐期限前撤銷脫歐一事的法律裁決。歐洲法院此前已舉行公聽，而佐審官在一份無法律約束力的意見書中表示，直到正式締結脫歐協議前，英國可以撤回脫歐通知。歐洲法院一般會參考佐審官的建議，法院很可能在本月作出裁決。

（綜合報道）

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