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上海超香港 亞洲「最昂貴城市」 港跌至第三 星躋身第二

【明報專訊】全球高端消費市場自2015年以來大幅回升，當中亞洲區消費者對高端貨品和服務的需求強勁，據瑞士寶盛私人銀行最新的研究報告顯示，以消費價格計算，上海今年力壓香港成為亞洲最昂貴城市，並指中國的高端消費有一半來自女性。惟報告預期，隨着中國經濟增長放緩，未來全球高端消費指數或因而有所下降。

上海6個項目區內最昂貴

瑞士寶盛私人銀行發布最新一份《2018年亞洲財富報告》，瑞士寶盛高端生活指數（Julius Baer Lifestyle Index）所追蹤的高端生活成本，以美元計算上升2.91%，是該指數創立以來最大的年升幅，於11個亞洲城市所追蹤的22個項目指數中，有16項的價格均錄得上升。

綜合計算，上海的高端貨品和服務價格以美元計算上升4.8%，高於指數的整體升幅，整體排名由去年的第二位躍升至首位。當中，上海6個項目是均為最昂貴，包括住院、名表、女士手袋、葡萄酒、珠寶和護膚品。

由於坡元走強，新加坡的排名也由第三位升至第二位；香港則由去年的第一位跌至第三位；第四及第五位分別是東京及台北（見表1）。

馬來西亞首都吉隆坡的高端貨品和服務價格以美元計算則升3.4%，惟仍是亞洲消費成本最低的城市，其住宅物業、酒店套房、葡萄酒、珠寶、鋼琴及汽車價格在各個亞洲城市中最便宜。

女士奢侈品孟買最廉宜

報告又指出，無論以男士或女士奢侈品來說，首爾均為亞洲價格最昂貴的城市，主要由於當地對部分進口奢侈品徵收高達20%的特別消費稅。

另一方面，雅加達為購買男士奢侈品的最廉宜的城市，女士奢侈品則以孟買最廉宜。

報告分析，雖然女性在奢侈品市場消費增加，中國千禧一代的購物需求仍大，高端消費長遠前景仍然看俏，但在中美持續的貿易衝突以及增長動力疲軟下，近月中國零售額增速持續放緩，反映中國消費者信心疲弱，預期全球奢侈品消費將在短期內放緩。

報告：中國消費者信心轉弱

不過，相信奢侈品銷售不會出現實質下滑，更可能是在盈利達到高峰值後出現回調。

《2018年亞洲財富報告》在去年6月至今年7月期間進行，所追蹤的高資產淨值人士是指擁有100萬美元或以上可投資淨資產的人士，但不包括其作為主要居所的物業。

明報記者 劉旭霞

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