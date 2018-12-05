中銀逾6億購母行老撾首都業務

中銀萬象分行於2015年2月26日在老撾成立，其註冊及實繳資本為4051億老撾幣（約3.68億港元），是中國銀行的海外分行。中銀萬象分行目前在老撾首都萬象商業區設有一間分行經營，該行持有可在老撾經營全面銀行業務的銀行牌照，即作為一家商業銀行提供商業銀行產品及服務，包括接受存款、貸款、外匯、保理和貿易融資等服務。

中銀萬象分行在去年的業績飛升，去年度除稅前及除稅後淨利潤，分別為4400萬及3500萬港元，分別按年升逾7倍及6倍。中銀香港指出，相信此交易將促進中銀香港業務發展，提升客戶服務、產品創新與推廣能力和中銀香港在東盟地區競爭力，並奠定作為區域性銀行的立足點，符合中銀香港在東盟地區整體長遠發展策略。

為中銀於東盟第八個據點

自2016年起中銀積極收購母行在東盟地區的資產，現時已在泰國、馬來西亞、汶萊、印尼、柬埔寨、越南及菲律賓有業務。如完成老撾交易，將是該行在東盟地區第八個據點。暫時擬定交易的最後日期為2019年6月30日，在此日期前，中行及中銀須各自獲得所有必要的監管批准。