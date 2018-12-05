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外電：滬倫通下周五揭幕 預計明年起交易 傳匯控華泰打頭陣

【明報專訊】準備經年的滬倫通傳快將開通。外電指下周五（14日）上交所相關人士將赴倫敦舉行滬倫通揭幕儀式，同時公布入選滬倫通首批中、英企業名單，而正式「通車」交易則會在明年1月。另市傳華泰證券（6886）及匯控（0005）有望成為滬倫通開通後的中、英第一股。明報記者 陳子凌

彭博引述知情人士透露，滬倫通將於12月14日啟動，當日會由倫交所首先啟動機制，並於當地舉行滬倫通揭幕儀式，屆時上交所相關人士會出席，並公布入選中、英企業名單，預計分別約有10家。正式交易日期或將等到明年1月，但實際日期仍會根據情况而改變。據倫交所11月份向經紀商展示的報告，有216家上海上市公司符合在倫敦發行股票的資格。

英資無中國市場經驗 先從倫交所開始

同時，華泰證券將有望成為首批獲得兩地監管機構批准，可透過滬倫通在倫交所上市的中國企業之一。消息人士指出，此項決定是基於公司的準備情况而作出，考慮到中國企業通過香港和法蘭克福，已非常熟悉二級市場上市的操作，但英國企業對於中國市場則幾乎毫無經驗，因此滬倫通才先由倫交所開始。不過對上述消息，上交所不予置評。

路透社昨日亦引述一名「直接知曉計劃」的消息人士透露，華泰證券計劃於12月14日通過滬倫通在倫敦證券交易所上市。消息人士稱，華泰證券很快將發行全球存託憑證（GDR）的招股書。事實上，華泰證券確實最有可能成為首隻滬倫通下的掛牌股票，因華泰證券於本月1日公布，已獲得中證監批准在倫交所發行8251.5萬股全球存託憑證，亦是目前唯一得到發行GDR許可的中資企業。另據《中國證券報》報道，英國監管部門日前亦已批准了華泰證券的GDR，換言之所有發行條件均已滿足，只等滬倫通啟動。

至於英資企業，早前有指匯控會是首家於上交所發行中國存託憑證（CDR）的企業，但消息未得證實，另有指Burberry亦有意參與滬倫通。昨日，上海交易所公布對中金（英國）公司予滬倫通全球存託憑證英國跨境轉換機構備案，是首家獲得跨境轉換備案的金融機構。

根據10月份上交所公布的滬倫通細節，境外企業申請CDR上市，平均市值不低於200億元人民幣，並須在倫交所上市滿3年；CDR的個人投資者亦須符合多項條件，包括申請許可權開通前20個交易日，證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於300萬元人民幣。

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