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上海樓市冷卻 代理陷寒冬削津貼

【明報專訊】內房龍頭年底賣樓減速，加上樓市調控持續，首當其衝受影響的是地產代理。早在10月份，上海中原便調整原有的公司福利待遇政策及薪酬，所有職位的全勤獎、通訊津貼、工齡工資及車費津貼等都削半；部分非前線部門的佣金則要「八折」發放，一些後勤部門更要取消所有福利及員工激勵制度。

中原地產華東區總裁兼上海中原總經理陸成指，降低營運成本是不得已措施，並強調所有調整只是暫時，待市場回暖，公司扭虧為盈，將會重新評估員工福利。他在內部公開信中更解釋，此舉是公司主動採取相對溫和的節流措施應對漫長寒冬，旨在盡可能避免大規模裁員關店，如果在目前情况下甚麼都不做，那才是不負責任。

上海中原過去兩年虧損

陸成強調，過去給員工的福利高於同行，而中後勤部門佣金也屬於額外福利，而今次調整其實不會影響到前線業務部門的分成和佣金比例。不過他承認，自2016年內地樓市調控展開，這兩年上海中原處於虧損狀態，而且不止上海中原，整個地產代理行業實際上都面對同樣危機，而且不會像2008年金融海嘯那樣很快就過去。他更形容，現在是大家「排隊去死」，只不過看誰較有實力能排在隊伍的最後位置。

記者上月亦曾到上海中原門店觀察，員工透露，負責帶客睇樓的佣金其實沒變化，但市道確實難做，記者亦發現門店還貼有招聘告示，員工指前線職員是有一定流失，但怎樣也要有人手。另據當地地產界人士表示，代理行業目前流失最嚴重的是中層位置，因為他們的收入減少得最厲害，反而前線職員還能支撐一陣子，但如果成交繼續低迷，則關門裁員也是遲早的事。

相關字詞﹕佣金 福利 地產代理 上海中原

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