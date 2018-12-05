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碧桂園恒大11月銷售急跌 分析：故意推盤減速 明年才見真章

【明報專訊】內地樓市漸冷卻，主力三四線城市的內房碧桂園（2007）及中國恒大（3333）銷售立竿見影大縮水。據公司公告，碧桂園11月份合同銷售按年跌近32%至337.5億元（人民幣．下同），恒大亦按年跌29.1%至340.7億元。然而分析指，這兩隻龍頭內房的銷售縮水只因跑夠數，避免中央炮打出頭鳥，因此銷售「煞車」，明年內房才見真章。

明報記者 方楚茵、陳子凌

昨日內房股股價偏弱，碧桂園及恒大分別跌0.7%及2%，其他如雅居樂（3383）跌2.1%；融信中國（3301）跌1%、世茂（0813）則跌2.2%。近日內房企陸續公布11月份及首11個月累計合約銷售數據，當中碧桂園及恒大11月份合約銷售額分別跌31.8%及29.1%，明顯與其他內房企如雅居樂、融信、世茂走勢分歧。

11月份合約銷售數據中，雅居樂按年升兩成至107.8億元、世茂升89%至191億元、融信中國更升近1.26倍至135.8億元。對於碧桂園及恒大兩大龍頭放緩的原因，有外資行分析員表示，雖然內地樓市放緩，房企的去化率（銷售率）減慢，但恒大及碧桂園銷售額按月下跌，主要是因「做夠數」，刻意減慢銷售造成。

以中國恒大為例，集團去年規模5009.6億元計，單計截至首11個月的累計合約銷售額已達5352.1億元，超越去年全年的6.8%，且尚未計入12月份數字，故全年料有至少10%增長。他形容「已做夠數，唔使交咁多」，加上「明年個市更加無咁好，做高了無意思」。

避免槍打出頭鳥 「跑夠數」就收手

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武亦表示，不驚訝恒大的月度銷售下跌，認為集團是故意放慢步伐；整體市場氣氛亦已轉差，相信如碧桂園、雅居樂等房企亦要自行調節放慢銷售速度。

而近日已公布銷售數據的5家房企中恒大、雅居樂、融信及世茂單計首11個月累計合約銷售額，均已全數超越去年全年銷售額，故基本毋須再急於跑數。僅得碧桂園則因改變公布方式，今年只公布歸屬公司股東權益的合約銷售額而未知確實數據。

事實上，隨着中美貿易戰、中國經濟增速放緩，以及市場情緒惡化，不少分析均預期明年內地樓市價量齊回。而摩通早前一份報告指出，相信內地樓市在供給側改革後，將回復正常，內房商銷售率將下跌，庫存回升，市場氣氛轉弱；但基於供需僅達平衡，而非重回供多於求，認為市場不會出現大熊市或鬼城等，樓價將趨穩。

相關字詞﹕融信中國 雅居樂 世茂 碧桂園 中美貿易戰 中國恒大

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