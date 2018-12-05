hmv急挫87% 承認考慮重組或清盤

蕭定一持股帳面蝕1.5億

hmv數碼中國昨日開市後股價直線下滑，一度低見0.018元，全日收報0.02元，下跌0.133元或86.9%，成交金額1.57億元。以蕭定一持股8.27%計算，帳面料蝕約1.5億元。集團的OTT業務hmvod視頻（8103）昨日股價亦下挫22.9%，收報1.18元。

hmv數碼中國發出公告稱，HMV零售業務近日收到多宗潛在訴訟，並正在處理中。根據截至今年9月底止的首個季度業績，HMV零售業務收入按年下跌41%至3155萬元。

hmv：貴租兼消費意欲減 拖累零售

集團表示，過去數月香港的HMV零售業務受到高昂租金、潛在訴訟、本地消費者意欲下降以及全球興起電子商務等多方面問題圍困，導致其零售業務一直停滯不前，有關業務可能會進行未來計劃，不過並不限於重組、投資、清盤和出售，公司作出決定後將會發出適當公布。

HMV位於九龍灣、中環及銅鑼灣的分店均於上月被指拖欠租金，遭業主入稟追討近500萬元欠租及賠償。同月，一家設計公司亦入稟追討HMV拖欠合共149萬元的貨款。