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港元拆息全線升 券商未加孖展息

【明報專訊】臨近年末，銀行需要預留資金準備年結，導致港元拆息全線上升。與樓按有關的1個月港元拆息高見1.8557厘，連升6日，隔夜拆息一日內由0.7139厘抽高至0.7546厘，1星期拆息升至0.9575厘，3個月拆息見2.132厘。港元兌美元見7.807，為近月高位。據資料顯示，有券商上調新股孖展認購息率，惟業內人士表示，縱使多家新股同時招股，但新股市場氣氛淡靜，微調息率主要考慮本身資金成本。

港匯昨晚高見7.802水平

美國聯儲局在9月中宣布加息四分之一厘後，港匯一直轉強，9月底已見7.8115，其後維持在7.83水平，但昨日強勢，晚上更一度高見7.8020（見圖），截至晚上9時半持續在7.807水平徘徊。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港匯轉強主要有三大因素，首先是早前投資者平掉美元的長倉盤。她指出，早前港美息差升至10年高，因此不少投資者做了美元長倉，沽出港元，現時見形勢有變，紛紛平倉，因而推升港匯。另外，她相信人民幣走強，亦有助帶動亞洲區貨幣包括港元做好。最後她認為市場對港元有實際需求，包括新股集中招股，會對銀行資金做成一定壓力，加上臨近年結及加息預期漸增，都促使銀行囤積資金。上述因素除令港匯轉強，亦直接導致近日港元拆息抽升。

港元拆息高企，或影響券商借孖展的資金成本，各券商均表示，由於近期投資者對認購新股興致不高，相信難現今年6月動輒預留過千億元孖展景象，微調孖展息率皆因出自內部資金成本考慮。

輝立：近期新股集資額少 毋須預留資金

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，銀行拆息只是該行決定孖展息率的考慮因素之一，亦要視乎公司內部資金，強調該行資金充裕。他表示，最近招股的新股集資額都比較少，公司亦毋須向銀行特別預留資金。耀才證券（1428）本周反而下調息率（見表），耀才行政總裁許繹彬稱，接近年末銀行拆息上升是意料中事，下調息率是冀借多隻新股上市，吸引更多客戶認購，但認為新股表現事與願違，相信都只是「做得幾多就多」。信誠證券聯席董事張智威指出，新股市場年內難見逾百億的孖展認購，銀根不如今年中緊張，故該行亦無意調整息率。他指，雖尚有一批新股趕在年內招股，但料不會出現過熱現象，無意增加預留資金額度。

相關字詞﹕新股 孖展 加息 港匯 港元拆息

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