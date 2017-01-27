美財長：中方承諾穩匯價 人幣中間價大升近500點子

在岸價一口氣升破多個關口

受此正面消息刺激，在岸（CNY）與離岸（CNH）人民幣雙雙拉升。在岸人民幣由6.88接連升穿多個關口，日間收市時段報6.8401，升484點子，之後升幅繼續未減，再升穿6.84水平，高見6.835。離岸人民幣亦先後升穿6.87、6.86、6.85及6.84關口，高見6.8332，之後於6.84之間徘徊。

此前受到美元強勢以及中美貿易戰等影響，人民幣持續貶值，更曾有「跌穿7」之危，美國總統特朗普亦曾經批評中國是有意打匯率戰。不過「習特會」之後，美國財長梅努欽表示，美國關切人民幣走弱的情况，並與中國討論了這個問題，中國就處理人民幣貶值給出了有力承諾，美國亦將確保中國不會令人民幣貶值。

另一方面，《中國證券報》昨日頭版文章指出，中美貿易戰的緊張情緒暫時已緩和，人民幣亦止跌回升。隨着外部風險因素有減退迹象，年內人民幣跌穿7水平的可能性已基本解除。

海外中國債自去年2月首錄減持

另據中央結算公司最新統計，海外投資者於11月份減少持有中國債券合共183億元人民幣，令整體持有水平降至1.42萬億元人民幣，為去年2月以來首次按月減持。