好淡爭持 恒指挫200點再倒升 騰訊友邦升逾1% 沽空率1月高

明報記者 廖毅然

臨近年底，大行紛紛預測明年港股表現，受惠近日貿戰氣氛紓緩，摩根士丹利在日前調升恒指目標價。

匯豐：利好消息未反映 明年看30000點

另一大行匯豐亦表示，看好明年港股表現，認為盈利增長持續及有政策支持等利好消息，未被市場反映，加上美國有可能放慢加息步伐，因此該行維持2019年恒指30,000點及國指12,000點的預測，較昨日收市價均有10%潛在升幅。

匯豐同時列出多隻看好股份，主要是受貿戰影響較小或將受惠政策支持的企業，包括中海油（0883）、友邦（1299）、中鐵建（1186）及福耀玻璃（3606）等（見表）。

恒指昨日最多跌198點，但尾市倒升，收報27,260點，升78點，國指升25點至10,907點，全日主板成交縮至927億元。騰訊（0700）升1.1%領漲，收報328.4元，友邦亦升1.1%。石藥（1093）、九倉置業（1997）及港交所（0388）均升2%。但周一急彈的舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）雙雙跌2%，是表現最差恒指成分股。

舜宇瑞聲齊跌2% 表現最差成分股

恒指連續兩日在100天線呈現強力支持，並創兩個月高位。京華山一研究部主管彭偉新表示，恒指已經升穿保歷加通道頂部（見圖），因此短期內難以再像周一般大幅上升，惟他預計保歷加中軸（即20天線）每日會上移40至50點，帶動保歷加通道擴闊，頂部有機會每日上移超過200點，若恒指維持在通道頂部，有機會在下周升至28,000點。

北水連續9日淨流出

雖然港股技術走勢向好，不過「淡友」尚未言敗，昨日恒指沽空率升至15.42%，是近一個月高位。內地投資者亦持續沽出港股，自11月22日起至昨日，滬深港股通已連續第九日錄得淨流出，平了今年5月時的紀錄；近9日累計沽出92.36億元港股，當中淨沽出騰訊20億元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預計，中美間的衝突為持久戰，貿易摩擦不會完全消失，預料明年港股將會呈上落市格局，以恒指平均市盈率和過去20年底部市盈率約9.5倍計算，估計明年恒指波動在21,500至30,000點區間上落。