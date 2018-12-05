水缸藏屍屋苑錄撻訂 1700萬重新放售

新港城兩房失守500萬 今年新低

另外，二手減價潮持續，馬鞍山新港城有兩房戶劈價易手。區內代理表示，新港城P座中層2室，屬實用面積337方呎2房戶，原業主於今年10月起放盤，原叫價610萬元，惟單位裝修極為獨特，全屋牆身及地板均鋪上木材，一直未獲買家承接，直至近日降價至498萬元易手，折合實呎14,777元，做價為今年屋苑同類新低，重返一年前水平。原業主2007年139萬元買入，帳面獲利359萬元或2.4倍。

慧景軒實呎跌穿9000元

此外，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍慧景軒1座低層G室，實用面積654方呎，3房套間隔，以585萬元成交，實呎8945元。原業主2006年11月143萬元買入，帳面獲利442萬元或3倍。伍續指，由於業主願意減價，議價幅度有機會多於10%，令天水圍交投回升，本月首4日全區已錄得20宗二手成交。

另市場消息指出，東涌昇薈9座中層D室，實用面積671方呎，於今年9月以900萬元放售，至最近減價至730萬元售出，累減170萬元或18.8%，折合實呎10,879元，做價較日前坐向及景觀相同的9座中層C室的成交價826萬元低96萬元或12%。原業主2015年569萬元買入，帳面獲利161萬元或28%。

恒地8409萬收購羅便臣道3伙

此外，土地註冊處資料顯示，恒地（0012）透過韋誠投資有限公司增持西半山羅便臣道94至96號3個住宅單位，成交價介乎2700萬至3000萬元，實呎約2.7萬至3萬元，共涉資8409萬元。