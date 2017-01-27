凱滙上載樓書 一房452呎起

凱滙第一期樓花期約28個月，據樓書顯示，2座共提供1025伙，實用面積由452方呎至1543方呎，戶型由一房起步，主打兩房單位，佔全盤54%，實用面積由485方呎至676方呎。信置營業部聯席董事田兆源早前透露，項目設有7個示範單位，最快周內開價。

「龍牀盤」周六推售27伙

另上周公布首張價單的屯門菁雋，發展商昨日上載銷售安排，將本周六首輪開售27伙，佔首張價單約37%。市場消息指，項目收票6天累接獲近60票，以首輪開售27伙計，超額逾1倍，本周四截票。可留意的是，菁雋2月獲批預售樓花同意書，不受政府「樓花新招」規定樓盤每輪推售最少兩成單位的限制。

永泰（0369）及萬泰合作發展、沙田九肚澐灃，發展商昨日首度向傳媒開放現樓示範單位，永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，澐灃累售12伙，累積套現7.5億元，另毗鄰澐瀚累錄17宗成交，套現10億元。他續稱，集團部署明年推售兩個至三個新盤，包括屯門青山公路大欖段The Carmel及屯門掃管笏路項目，兩盤共涉約500伙。

永泰明年推屯門兩盤 涉約500伙

部分發展商就近月市况推出優惠，恒地（0012）元朗尚悅‧嶺昨日更新價單，新增居屋向隅客優惠，由周六起至本月31日，凡新一批居屋申請人購買尚悅‧嶺，可額外減樓價1%，現階段有80多個單位適用。

尚悅‧嶺增居屋向隅客1%折扣

恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目迄今累售111伙，套現約4.6億元，平均成交實呎15,667元，早前已停售的10多伙，短期或加價3%至4%，亦有機會聖誕前加推，旗下長沙灣元州街342號及馬頭圍道/庇利街最快農曆新年後推售，分別提供約200伙及500伙。