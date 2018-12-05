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手持4項目未推售 兩年奪兩地皮

【明報專訊】去年賣樓破紀錄的長實（1113），對比其他主要對手，今年無論賣樓及買地都相對較少，今年到目前為止只推出淺水灣道90號一個全新樓盤，僅涉及11間洋房；而已獲批預售樓花同意書的中半山波老道項目，迄今仍未有任何新消息，估計要到明年才會推售。

換地未見積極 洪水橋項目涉300伙

事實上，撇除近兩年多投得的地皮，長實現手持4個主要項目可供推售，其中波老道21號一、二期，前者提供115伙，後者則有66個單位，雖然首期在今年4月份已批出入伙紙，兩期亦已於今年9月獲批預售，但適逢樓市回調，至今仍未推出市場。此外，長實年初曾明言會在今年內推出的市建局深水埗海壇街項目，以及將軍澳日出康城第8期項目，同樣未有任何「動靜」，其中提供876伙的海壇街項目，今年9月才申請預售，相信最快明年才有機會推出，估計提供約1430伙的日出康城第8期，更是至10月為止仍未申請預售。

此外，近年長實亦甚少成功投得地皮，過去兩年多只兩度「得手」，包括2016年9月以19.53億元投得沙田九肚山麗坪路住宅地，項目佔地67,802方呎，可建樓面244,093方呎，每方呎樓面地價約8001元。

多個項目重建商廈

至於近年最矚目的地皮，則是今年9月奪得的港鐵黃竹坑站第3期物業發展項目，商住總樓面約150萬方呎，補地價涉約129.71億元，每方呎補地價8614元；其中約50.59萬方呎商場，落成後須交還港鐵。補地價項目方面，亦只有去年以4.3億元完成元朗洪水橋地皮補地價，可建樓面約13.9萬方呎，每方呎樓面補地價約3112元，預料提供約300伙。

不過，長實系內近年亦有多項重建商廈項目，如中環和記大廈將於明年展開重建，預計於2023年落成，重建後的和記大廈樓面超過49萬方呎，樓高約41層，並設185個停車位，集團旗下兩個位於紅磡雙子酒店海韻軒及海灣軒部署先後向屋宇署入則申請重建為商廈，總樓面面積逾220萬方呎。

相關字詞﹕海壇街 和記大廈 龍頭發展商 推盤步署 長實

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