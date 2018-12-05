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長實趙國雄：明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓「高危」 跟其他發展商唱反調

【明報專訊】近年少有投得大型地皮，以及今年未有推出大型新盤的長實（1113），對本港明年樓市悲觀，與其他大型發展商持相反意見。長實執行董事趙國雄昨表示，集團早已看到中美貿易戰對經濟的負面影響難免，且會愈來愈嚴重，去年便大手沽出住宅新盤套現達500多億元，創歷來紀錄，並認為明年經濟會較今年更差，料明年樓價可跌25%至30%。

明報記者 陸振球、林尚民、甘潔瑩

事實上，今年長實賣樓不多，暫僅售出逾500伙，套現約135億元，為五大發展商中售出單位及套現金額最少（見圖）。

趙國雄表示，今年集團雖沒有開售大型全新樓盤，但去年集團以402億元沽出中環中心的資金將可在今年入帳。他又指出，雖然香港迄今加息幅度輕微，但過去數年樓價急升和巿民收入追不上，供樓負擔其實正在加重， 估計中美貿易戰對樓巿的影響明年將更明顯，尤其已承做二按及納米樓更是高危。他亦表示，3年前與近年看淡樓市的湯文亮對樓巿看法意見分歧，但現在則變得一致。

長實今年暫沽500伙 套135億

對於剛完成的「習特會」，趙覺得中國其實勝了一仗，因應承美國增加採購農產品等其實是數月前已備了的方案，美方沒有取得新的成果，中國卻多了90日的時間作部署，中國人通常是有了着數反不會高調，才予人以為中方蝕底了。

相對長實看淡，其他多家大型發展商對明年樓市卻持正面態度。今年售出3300伙套現近500億、勢成今年賣樓王的新地，集團副董事總經理雷霆早前就表示，過去兩年本港一手市場成交量高，樓市回氣一段時間屬正常現象，相信待明年農曆新年後，樓市將重新活躍起來。

至於今年賣出單位數目僅次新地的會德豐地產（0020），集團常務董事黃光耀亦認為，雖然現時樓市踏入鞏固期，但明年樓市仍然十分樂觀，因本港失業率低，經濟增長不錯，樓市亦有強勁的需求，故相信明年初樓市會逐漸釋放購買力，屆時市場將轉趨活躍，樓價亦會平穩向上，惟升幅或遜今年，料升幅小於一成。

一太料明年樓價下跌5％至10％

另外，第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示，中美貿易戰、加息等因素，影響準買家入市意欲，當市場不明朗因素消退後，市况始重拾升軌，預計明年中小型住宅及豪宅樓價均下跌5%至10%。正因二手樓價下跌，發展商未來推售新盤將貼市價開售。

陳又指出，樓市前景不明朗，發展商出價投地亦見保守，預計地價明年將較今年為低。目前政府推售的官地規模較大，中小型發展商未必冒險將大量資金投放於單一地皮之上，反而會選擇風險較低的市區舊樓進行併購。

相關字詞﹕樓市預測 雷霆 新地 趙國雄 長實

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