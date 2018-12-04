上月樓宇買賣登記 32月新低

一手低見698宗 近兩年最少

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價持續調整，市民普遍持觀望態度，以致整體樓宇買賣持續淡靜，加上發展商亦減慢推盤，拖累整體登記量及金額下跌。上月份二手私宅錄1820宗登記，涉及162.3億元，與10月份的1769宗及162.5億元相若，金額創2016年3月94.3億元後的32個月新低。一手私宅方面，11月份錄698宗及96.4億元，按月下跌70.1%及55.1%，同為2017年1月660宗及93.8億元後22個月新低。

黃良昇：樓價調整發展商延推盤影響

不過，截至11月份，今年迄今暫錄76158宗登記，涉及6984.8億元，預料全年錄80,500宗及7,500億元，較2017年的83,815宗及7,264.2億元，下跌4.0%及上升3.2%，金額有望創自1988年有紀錄以來的歷史次高，僅低於1997年8,680億元。