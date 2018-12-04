浸會醫院近5億放售絲寶兩層

中原(工商舖)寫字樓部營業董事朱子豐表示，上述物業為觀塘絲寶國際大廈6至7樓全層連4個車位，6樓面積約16,841方呎，7樓面積約16,844方呎，總樓面面積約33,680方呎，最新以約4.98億元放售，呎價約14,800元，物業可分層或一併出售。

較8年前買入價高兩倍

資料顯示，上述物業原由浸信會醫院於2010年初以1.64億元購入，現放售價比8年前購入價高出3.34億元，幅度達2倍多。

另佛山順聯集團持有、現由花園餐廳等租用的旺角豉油街36至42號榮高樓地下1、2、5、6、7號舖連1至2樓全層及3樓B、D單位，現委託第一太平戴維斯放售，地舖面積共約3600方呎，1樓及2樓各約3500方呎，商舖部分總建築面積約10,600方呎，另加兩個住宅單位約550方呎，據悉，業主意向價約6.8億元。

順聯豉油街一籃子物業6.8億放售

第一太平戴維斯董事總經理及投資部主管袁志光表示，現時物業租予兩間大型連鎖食肆，分別為皇冠冰室以及花園餐廳。資料顯示，順聯集團2011年以4.71億元購入，現放售價較7年前高約2.09億元或44%。