一客斥1.36億 連掃海日灣4伙

需付逾2000萬辣稅

土地註冊處資料顯示，上述海日灣首批沽出21伙中，有4伙均由同一名潘姓買家購入，合共作價1.361億元，為項目迄今最大手買家，該4伙全部位於Court A第1座，實用面積1569方呎及1389方呎的地下A、B室，成交價分別3725萬及3215萬元，實呎23,741及23,146元，而12樓A、B室，實用面積1597及1411方呎，成交價3570及3100萬元，實呎22,354及21,970元。

資料又顯示，有關買家需付樓價15%雙倍印花稅，合共即涉及2041.5萬元。據項目成交紀錄冊顯示，以全招標形式推售的海日灣，迄今共售出62伙，佔推出單位數量138伙的45%，套現近13.47億元。

信置料「習特會」成果對樓市正面

此外，新地（0016）旗下現樓豪宅盤、何文田天鑄，昨日再以招標形式售出3伙，其中兩個實用面積1410方呎的8座中層C室，成交價4371及4388.95萬元，實呎3.1及3.11萬元，而實用面積1576方呎的同座中層D室，成交價則為5468.8萬元，實呎3.47萬元。

全新盤方面，信置（0083）營業部聯席董事田兆源表示，旗下觀塘凱滙料日內上載樓書，信置爭取本周內開放第一期的7個示範單位，最快周內開價，首批單位會涵蓋各種戶型，集中第一座及第二座單位。對於日前中美元首舉行「習特會」帶來預期成果，田認為，市場氣氛正面，加上本港利息低及經濟情况穩健，預計屬入市好時機。

菁雋5日收近60票 未足額

內房佳源（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的「龍牀盤」屯門菁雋，上周三公布首批73個單位價單後，市場反應一般，據市場消息指出，項目至昨晚止，過去5日暫收近60票，迄今仍未足額認購。