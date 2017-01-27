東環兩房近半年首跌穿600萬

金輝兩房低見560萬 今年新低

另大圍金輝花園有兩房戶成交價及呎價同創屋苑今年新低。中原第一分行經理趙國華表示，金輝花園中層E室，實用面積386方呎（建築494方呎），屬兩房間隔，以560萬元沽出，實呎14,508元（建呎11,336元），較同類高位平近14%，原業主於2010年以245萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約315萬元或約1.28倍。

荃灣愉景新城錄得本月首宗成交，美聯分行首席聯席區域經理梁仲維表示，愉景新城2座低層F室，實用面積495方呎（建築610方呎），兩房間隔，新近以698萬元成交，實呎14,101元（建呎11,443元），較8月份同類成交約780萬元低11%。原業主2011年7月以328.5萬元購入，持貨7年，帳面獲利約369.5萬元或1.12倍。

至於藍籌屋苑鰂魚涌太古城上月同期尚未「開齋」，不過本月首3日則已連錄3宗成交，似乎交投量有反彈之勢。

太古城本月首3日連錄3宗成交

美聯分行高級分區營業經理吳肇基表示，太古城洞庭閣高層G室，實用面積580方呎（建築678方呎），屬兩房間隔，新近以1055萬元易手，實呎18,190元（建呎15,560元），低市價約10%，原業主2009年以408萬元買入，持貨9年，帳面獲利647萬元或1.58倍。