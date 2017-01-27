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東環兩房近半年首跌穿600萬

【明報專訊】部分二手業主議價空間持續擴大，東涌東環有兩房單位590萬元沽，屬屋苑近半年首宗兩房跌穿600萬元成交。中原分行分區營業經理陳旭明表示，東環5A座低層6室，實用面積483方呎，兩房連儲物房間隔，原業主購入單位後一直出租，今年10月起將單位叫價700萬元放售，放盤兩個月累減110萬元將單位易手，成交價590萬元，實呎12,215元，成交價及呎價創同類單位新低。原業主2015年1月以459萬元購入，持貨逾3年，帳面賺約131萬元或近29%。

金輝兩房低見560萬 今年新低

另大圍金輝花園有兩房戶成交價及呎價同創屋苑今年新低。中原第一分行經理趙國華表示，金輝花園中層E室，實用面積386方呎（建築494方呎），屬兩房間隔，以560萬元沽出，實呎14,508元（建呎11,336元），較同類高位平近14%，原業主於2010年以245萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約315萬元或約1.28倍。

荃灣愉景新城錄得本月首宗成交，美聯分行首席聯席區域經理梁仲維表示，愉景新城2座低層F室，實用面積495方呎（建築610方呎），兩房間隔，新近以698萬元成交，實呎14,101元（建呎11,443元），較8月份同類成交約780萬元低11%。原業主2011年7月以328.5萬元購入，持貨7年，帳面獲利約369.5萬元或1.12倍。

至於藍籌屋苑鰂魚涌太古城上月同期尚未「開齋」，不過本月首3日則已連錄3宗成交，似乎交投量有反彈之勢。

太古城本月首3日連錄3宗成交

美聯分行高級分區營業經理吳肇基表示，太古城洞庭閣高層G室，實用面積580方呎（建築678方呎），屬兩房間隔，新近以1055萬元易手，實呎18,190元（建呎15,560元），低市價約10%，原業主2009年以408萬元買入，持貨9年，帳面獲利647萬元或1.58倍。

相關字詞﹕首宗成交 二手減價 太古城 愉景新城 東環 金輝花園

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