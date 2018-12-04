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天水圍周末連錄17宗成交 大半年最旺

【明報專訊】隨着新居屋攪珠結果塵埃落定，加上中美貿易關係緩和，近日二手市場氣氛改善，其中樓價較低的新界西北區更獲買家積極入市。剛過去周末，天水圍連錄17宗買賣成交，其中10宗為居屋成交，其餘7宗為區內大型屋苑嘉湖山莊，成交量屬區內逾大半年來最旺周末。

居屋佔10宗 嘉湖佔7宗

不少「白居二」客近期轉投居屋第二市場，中原地產副區域營業經理文家輝表示，天水圍天頌苑P座高層05室，實用面積531方呎（建築面積722方呎），兩房間隔，獲「白居二」買家以365萬元（未補地價）承接，實呎6874元（建呎5055元）。新買家早前已獲批「白居二」資格，同時亦有申請新居屋，故等待新居屋攪珠結果出爐，得知籌號較後，隨即轉投居屋第二市場，以「白居二」身分入市。原業主2000年以69.77萬元（未補地價）一手買入，持貨18年，帳面獲利逾295萬元或4.23倍。

「白居二」客365萬入市天頌苑

此外，天頌苑O座高層13室，實用面積同為531方呎（建築面積722方呎），亦屬兩房間隔，以330萬元（未補地價）沽出，實呎6215元（建呎4571元）。

買家早前已獲居屋綠表購買證，日前知道新居屋攪珠未有抽中，立即回流二手市場，還價20萬元洽購上址。原業主於2000年9月以64萬元（未補地價）買入，持貨18年，帳面獲利約266萬元或4.2倍。

相關字詞﹕天水圍 新居屋攪珠 天頌苑 白居二 嘉湖山莊

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