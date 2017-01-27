上月未補價公屋居屋逼200宗 20個月最旺 「白居二」撐起

明報記者 謝穎怡

新一批「白居二」未批出購買證前，不少買家採觀望態度，令資助房屋交投放緩，今年8月時僅錄77宗成交，按月跌24%，而9月更再跌至65宗成交，宗數為2015年12月錄得61宗後近3年最少。不過，隨着購買證陸續批出，加上樓價顯著回落，買家加快入市，10月份公屋及居屋第二市場已回升至146宗成交，按月升1.2倍，而上月同類市場亦暫錄197宗成交，按月再上升35%，成為今年成交量最多的月份，更創2017年3月錄213宗後新高。

價跌量升 400萬以下佔逾半

上月成交主要集中於天水圍及將軍澳區，雖然成交量反彈，不過做價則普遍較旺市時回落，上月400萬元以下成交佔整體逾一半，如屯門兆麟苑有低層戶成交價創屋苑今年新低，有關單位為兆麟苑貴麟閣低層1室，實用401方呎（建築514方呎），上月以238.8萬元（未補地價）易手，實呎5955元（建呎4646元）。同類單位於今年初成交價達338萬，現樓價下跌近百萬元或近三成。原業主2001年6月以58萬元（未補地價）買入，持貨17年，帳面獲利180.8萬元或3.1倍。

另外，過往屢誕居屋王的筲箕灣東旭苑、旺角富榮花園等亦錄低價成交，如東旭苑3房戶以710萬元（未補地價）沽出，實呎1.09萬元，做價創屋苑一年半新低；另富榮花園兩房成交價重返去年4月水平，屋苑15座一伙實用431方呎低層戶以450萬元（未補地價）沽出，實呎僅約1.04萬元。

新居屋向隅客料流入市場

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大批「白居二」客入市帶動資助房屋交投上升，於新一期居屋抽籤結果公布後，有部分申請人認為沒有機會揀樓，故現時提前入市，加上中美貿易戰緩和，預料未來未補價公屋及居屋市場交投量會平穩上升。他續稱，雖然明年亦將有新居屋推出，但部分有急切需要的買家可趁現時低價入市，早前市場購買力被扣起，業主要大幅劈價沽貨，惟現時市場需求增加，預計樓價跌幅會放慢，甚至會輕微上升。