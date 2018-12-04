湯文亮：財仔與他的「新父親」

【明報專訊】有年輕朋友對我說，他按在財務公司的物業被轉按至另一家財務公司，問財仔這樣做是否合法？老實說，我不知道是否合法，但一定沒有犯法，如果年輕朋友不願意，可隨時清還欠款，如果沒有能力清還，就不要質疑財仔做法，否則，萬一激嬲財仔，有理無理被財仔出信要求在一個月內還款，如果還唔到，所按物些有可能被財仔沒收變成銀主盤。所以，如果發覺自己按在財務公司的物業被轉按，最安全做法就是將物業轉按至銀行，若果不能立刻做到，最低限度要依期還款，這才可以保障自己擁有已按物業的權益。
有報章形容財仔打包轉按客戶的物業是美國次按的翻版，其實的確是差不多。當日，美國銀行將客戶的按揭物業轉按至俗稱兩房的房利美及房貸美，所得資金繼續投放在物業按揭市場，由於有無窮無盡資金，造成樓價不斷上升，但當貸款人不能依期還錢，形勢就會逆轉，資金收緊，樓價下跌，造成環球金融海嘯。
盡快將物業轉按至銀行
香港的次按形勢就簡單得多，由於金管局早已限制銀行參與財仔的打包轉按，無形中限制財仔的借貸能力，失去了這個「父親」，財仔要搵另外一個父親代替。不過，「新父親」又是財仔，實力亦不能與銀行相比，所以，財仔打包轉按的情况並不嚴重，大家多些了解亦不是壞事。
有人擔心財仔財困，打包轉按的物業會被他的新父親沒收，全部變成銀主盤，這是一個值得擔心的問題。不過，財仔的新父親即使沒收他打包轉按的物業，亦不能夠立刻變成銀主盤，他首先會出信至各名業主要求清還有關按揭欠債，如果做不到的話，財仔新父親是有權沒收那些物業，而且做生意主要是求財，如果客戶依期還款，大多數不會被要求即時清還欠款。
依期還款 保物業不被沒收
不過現在樓市形勢逆轉，樓價急速下跌，財仔與他的新父親在自我保護的情况下，有機會要求按揭客戶清還欠款，否則就會沒收他們的物業，變成銀主盤後公開出售，愈早出售，所受到的損失愈少，這是有物業按在財仔的人值得注意的地方，最佳做法就是採取主動權，將物業轉按至銀行，如果做唔到的話就沒有辦法，做得到的話就要立刻做，今日自己轉按好過明日被財仔打包轉按。
紀惠集團行政總裁
[湯文亮 敢說亮話]