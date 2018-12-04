瑞信邵志銘：利好因素續推升港股

【明報專訊】全球關注的「習特會」終告一段落，美方同意暫緩加徵新關稅，雙方爭取在90天內完成貿易協商，消息刺激港股昨日一度急升超過700點。上周預計中美貿易戰會停火的瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，除停火因素外，港股估值吸引，基金需要追貨買恒指成分股；加上技術走勢上恒指升破50天線，這些因素有助年尾繼續推升港股，預料未來3個月恒指可看28,000點。在眾行業中，他料金融股短線較受惠於大市反彈，指其估值廉宜及盈利增長穩定，啤打值（Beta）亦不低；並預料本周石油輸出國組織（OPEC）有望達成減產協議，有利油股反彈跑出。
邵志銘表示，中美貿易戰對雙方都有負面影響，只是雙方為了平衡貿易失衡而爆發衝突，他預計貿戰停火後細節仍需時協商，或要6至12個月促成協議。在停戰以外，他稱還有多項因素會刺激大市反彈，其一估計明年港股企業盈利仍有雙位數增長，預料美國亦會有10%增長，但目前港股市盈率不足10倍，明顯較美股的近16倍更吸引。
短線內銀內險料跑出
事實上，自3月拋售潮後，直至10月中港股市已開始跑贏環球股市，他相信這只是一個開始。而且目前基金於大中華市場配置偏低，現時又重手現金和偏向防守，如貿戰停火後要把持倉風險轉向中性，便需要很多火力追貨恒指成分股。另一方面，在技術走勢層面，他表示恒指現時已經升破50天線，突破下降軌。
一旦中美貿戰停火，展望未來3個月，邵志銘看好內銀股，指內銀估值為歷史較低水平，淨息差穩定，最新一季盈利增長理想，派息亦見吸引，內險新業務價值亦見反彈，估值和派息吸引，預料短線兩者會率先跑出。除外他亦指可留意有超賣情况、貿易相關的股份，預料股價反彈力度可望較強。
長期而言，他仍看好科網和消費等增長股，只是中港科技股短期仍有很多不明朗因素，特別遊戲企業今年面對內地嚴格審批，預料有關企業需時去完全適應，並在未來數季反映出來，故短線走勢仍較波動。消費股方面，市場關注內地消費者轉趨謹慎，他指近期需求確有放緩迹象，11月中國製造業採購經理指數（PMI）回落到50水平，遜市場預期，消費股短線走勢不樂觀，但與科技股同樣長線前景仍佳。
看好油組減產 明年油價看67美元
受近月油價累挫三成拖累的油股，邵志銘透露近期有增加油的部署，相信已經超賣，而且料本周四舉行的油組會議將會促成減產協議，故料油股未來數月會跑贏大市，而該行把明年底油價目標設於每桶67美元。
固定收益方面，瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）較看好亞洲高息債，指其低估值可平衡市場對貿易戰、人民幣匯率和再融資的憂慮，而且現時平均息率有近9厘；只是在最近違約風險下，預料非系統風險或會持續，但蔓延風險不大，而且信用指標正改善和估值更見吸引。
伍澤恩：亞洲高息債估值低可吼
另外，駿利亨德森投資組合經理Richard Clode稱，自2004年起投資中國市場，以往內地只有3間科企具持續增長潛力，分別為騰訊（0700）、阿里巴巴和華為，但現時情况轉變，不少初創企業已變成獨角獸，在人工智能方面中國亦處領先位置，有投資價值的中資科網公司增加。
該公司的可持續及負責任投資（SRI, Sustainable and Responsible Investment）主管兼投資組合經理Hamish Chamberlayne則稱，按照社會責任、環保和科技發展的投資主題，電動車為亞洲最具吸引力的行業，並相信中國未來將成為全球龍頭，相比過去市場由歐洲、美國和日本壟斷，現時全球逾五成電動車售往中國，料中國將有望打入全球市場。
明報記者
[王俊騏 理財專題]