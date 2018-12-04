瑞信邵志銘：利好因素續推升港股

邵志銘表示，中美貿易戰對雙方都有負面影響，只是雙方為了平衡貿易失衡而爆發衝突，他預計貿戰停火後細節仍需時協商，或要6至12個月促成協議。在停戰以外，他稱還有多項因素會刺激大市反彈，其一估計明年港股企業盈利仍有雙位數增長，預料美國亦會有10%增長，但目前港股市盈率不足10倍，明顯較美股的近16倍更吸引。

短線內銀內險料跑出

事實上，自3月拋售潮後，直至10月中港股市已開始跑贏環球股市，他相信這只是一個開始。而且目前基金於大中華市場配置偏低，現時又重手現金和偏向防守，如貿戰停火後要把持倉風險轉向中性，便需要很多火力追貨恒指成分股。另一方面，在技術走勢層面，他表示恒指現時已經升破50天線，突破下降軌。

一旦中美貿戰停火，展望未來3個月，邵志銘看好內銀股，指內銀估值為歷史較低水平，淨息差穩定，最新一季盈利增長理想，派息亦見吸引，內險新業務價值亦見反彈，估值和派息吸引，預料短線兩者會率先跑出。除外他亦指可留意有超賣情况、貿易相關的股份，預料股價反彈力度可望較強。

長期而言，他仍看好科網和消費等增長股，只是中港科技股短期仍有很多不明朗因素，特別遊戲企業今年面對內地嚴格審批，預料有關企業需時去完全適應，並在未來數季反映出來，故短線走勢仍較波動。消費股方面，市場關注內地消費者轉趨謹慎，他指近期需求確有放緩迹象，11月中國製造業採購經理指數（PMI）回落到50水平，遜市場預期，消費股短線走勢不樂觀，但與科技股同樣長線前景仍佳。

看好油組減產 明年油價看67美元

受近月油價累挫三成拖累的油股，邵志銘透露近期有增加油的部署，相信已經超賣，而且料本周四舉行的油組會議將會促成減產協議，故料油股未來數月會跑贏大市，而該行把明年底油價目標設於每桶67美元。

固定收益方面，瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）較看好亞洲高息債，指其低估值可平衡市場對貿易戰、人民幣匯率和再融資的憂慮，而且現時平均息率有近9厘；只是在最近違約風險下，預料非系統風險或會持續，但蔓延風險不大，而且信用指標正改善和估值更見吸引。

伍澤恩：亞洲高息債估值低可吼

另外，駿利亨德森投資組合經理Richard Clode稱，自2004年起投資中國市場，以往內地只有3間科企具持續增長潛力，分別為騰訊（0700）、阿里巴巴和華為，但現時情况轉變，不少初創企業已變成獨角獸，在人工智能方面中國亦處領先位置，有投資價值的中資科網公司增加。

該公司的可持續及負責任投資（SRI, Sustainable and Responsible Investment）主管兼投資組合經理Hamish Chamberlayne則稱，按照社會責任、環保和科技發展的投資主題，電動車為亞洲最具吸引力的行業，並相信中國未來將成為全球龍頭，相比過去市場由歐洲、美國和日本壟斷，現時全球逾五成電動車售往中國，料中國將有望打入全球市場。

明報記者

[王俊騏 理財專題]