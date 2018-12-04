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周顯 投資二三事

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周顯﹕股神隱藏賺取暴利方法

【明報專訊】根據林本利教授的計算，巴菲特的巴郡在1999年以前，年增長率是19.7%，在這之後，則是9.2%，其實同期恒指的年增長率連股息都已有14%了。

敝會有一個女會員，2015年時用幾十萬成本，已經炒到有近1000萬元，她還是完全不懂炒股票。但這只是能存在於香港的細價股，以巴郡的規模之大，巴菲特的增長率已經無人能及了。

巴郡增長高過持股回報有因

不過，對於巴郡的增長，我向來有一個問題﹕如果他所持有的股票，平均增長率沒有19.7%或9.2%，那為何巴郡會有這個增長率呢？如果是短炒圖利，高進低出，還有可能，但巴菲特向來標榜自己是長期投資者，如果是長期投資，又怎可能高過自己持有的股票的成長率呢？如果這些股票的成長真是這麼快，不如直接買這些股票就成了，何必買巴郡？

如果是借孖展，當然可以做到，這好比如果我借50%孖展買長實（1113），我賺錢幅度會多過李嘉誠。但巴菲特向來標榜他不借孖展，反而持有大量現金，而現金是沒有利潤的。

根據記載，他的方程式是來自其保險業務，保金好比低息貸款，但以巴郡的規模之大，相比起其保險公司而言，就算利用了保金，也很難維持偌高的增長。

我的看法是，巴菲特必然有些賺取暴利的途徑，由於其原始規模小，因此在財務報表中看不出來。這好比大戶炒細價股的方式，是持有大量藍籌股來壓倉，才狂炒細價股，這才是攻中有守之道。

[周顯 投資二三事]

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