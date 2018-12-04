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劉思明﹕港股小回利反彈浪持續

【明報專訊】中美貿易戰暫時休戰，雙方將就多項貿易結構問題談判，前路難以樂觀。不過，港股甫開市挾高，由於臨近年底，基金恐怕進一步落後逼住追貨，與此同時，部分低位入市趁機獲利，形成買賣角力局面；倘後市可以先行調整，將更有利反彈浪持續，但若繼續拉升，反而加速反彈浪完結。

恒指昨高開678點後回順，回落至27,000點附近有支持，之後高位爭持，收報27,182點，升675點或2.55%；國指升2.45%。大市成交1296.2億元，高於60天平均四成，成交活躍。據《明報》港股數據庫，升跌比率84比16，升逾3%佔上升股份近四成；陽燭對陰燭為54比46，大市買盤強勁但開市後並沒有取得太大優勢，只有約一半股份陽燭收市。

高位呈十字星 買賣爭持不下

走勢上，恒指高位呈十字星，買賣爭持不下，而100天線在兩萬七關口相若形成短線支持，倘守住向上拉升，有機會上試周線圖小型上升通道頂部約27,750點甚至兩萬八水平，但一旦掉頭或出現急勁跌勢。相反，短線先行回調於26,500點以上整固，更有利反彈浪持續。

受中美貿易戰影響較大行業成為焦點。本報數據庫追蹤的30個行業，只有防守性電訊及媒體、公共事業下跌，跌幅小於1%；整體有近三成升幅逾2.5%，跑贏恒指國指，包括博彩及消閒、工業製品升逾4%，表現最強；其次科技器材、原材料、中資金融、家居用品、農業及水務升逾3%。

賭收勝預期 濠賭股領跑

澳門11月份博彩收入增長好過預期，濠賭股受捧，上周提過率先重上50天線跑贏的銀娛（0027）、美高梅中國（2282）分別升10%及13％；落後的永利澳門（1128）、金沙中國（1928）亦升逾一成。銀娛升穿目標52元，守穩短線可看高一線上望55元，否則可先行獲利。

工業、科技、家品、農業行業做好，主要受到在美國擁有業務的萬洲（0288）、創科（0669）、敏華（1999）、好孩子（1086）及受中美貿易戰影響的電訊設備股中興通訊（0763）、長飛（6869）、瑞聲（2018）、舜宇（2382）等帶動。雖然中美同意停止進一步加徵關稅，但未來大約3個月時間要就技術轉讓、保護知識產權等結構問題談判，時間之緊迫及分歧之大，未來波折重重，現時才追入處政策風口的股份，風險相當高。

中石化短線上試7.2元

原油價格大跌後回穩，中石化（0386）可以留意；公司業務多元化，煉油及化工業務成本壓力緩和，有助抵消勘探及開發、營銷及分銷等業務面對油價下滑影響。走勢上，中石化率先於月初觸底回升，昨升破50天線及高位6.8元阻力，短線上試7.2元。

[劉思明 數據尋寶]

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