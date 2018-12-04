張兆聰﹕習特協議利好超預期

根據中美協議，中方將向美國採購大量農業、能源、工業和其他產品，以換取美國延遲90天加徵關稅。期間會就技術轉讓、知識產權、網絡盜竊和農業等貿易問題談判。若最終未能達成協議，便會立即加徵關稅。整份協議細節欠奉，但很明顯是美國予取予求，獲得中國大額甚至超大額採購，內地也要快速改革並足以讓美國滿意，否則便會加徵關稅，中國付出天價，卻只換取90天寬限期，是完全捱打不還手。結果連微信也不能轉載美國大使館的協議聲明，相信是要避免引起國民不滿。無論從協議內容，還是從中方刻意淡化協議內容的姿態來看，中國都已經無條件投降，估計未來90天，美國要求什麼都將盡力滿足。

陰燭收市 美中不足

雖然大摩指協議較預計為佳，並將恒指目標價上調至29,850點，但其實整份協議都是峰會前已提前預告的內容，即達成一個所謂的「框架協議」、暫停關稅升級、繼續談判，全球股市上周也已經升了2%至5%。但市場反應仍然如此強勁，確實令人意外。騰訊（0700）繼續直線拉升，濠賭、汽車、紙業、航空、出口工業股等等，基本上所有板塊皆大漲，升幅超過5%的股份多達146隻，逾3%的股份更多達356隻，同時成交金額亦是11月2日以來最多。筆者上周指基金經理多數持貨不足，同時又低配了騰訊等科網股，組合偏向保守，一旦市場挾升，會引起追貨的升浪。這個情况昨日繼續出現。

基金低配 料有追貨潮

回顧年初至10月的大跌浪，每一次成交金額激增，都是一個階段性的底部。例如3月23日騰訊遭大股東Naspers配股，恒指輕微跌穿30,000點關口反彈上31,000點水平；5月31日成交激增至2000億元水平後，恒指由30,000點反彈至31,500點水平。但11月開始牛熊力量有所改變，基金的部署也轉趨積極，大格局轉為成交激增消耗了短期買盤，但基金仍是逢低加倉，每次大成交支持的急升後市况便轉趨反覆甚至輕微回落，但回調幅有限，利好再現便又有強勁反應，直至場外資金都已進入市場才無以為繼。

中型股留意信置澳博

要留意的，是昨日點數突破了11月2日水平，但成交金額反而比不上當日的1700億元，特別是午後成交顯著縮減，這是一個要留意的信號。但臨近年尾市况料穩中向好，短期仍是安全期，大型股中，匯控（0005）、港交所（0388）等都是可以考慮之選，中型落後股可留意信置（0083）、澳博（0880）等。

[張兆聰 還看今朝]