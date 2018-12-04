經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕習特協議利好超預期

【明報專訊】恒指昨日升675點，收報27,182點，成交金額1296億元。習特會達成協議，美國推遲加徵關稅90日，市場反應較預期強烈，中港股市爆升2.5%至3.2%，成交也激增，這可能是市場觀望多時，購買力一下子爆發，也可能是外資大舉湧入所致。恒指成功突破20周線，如果本周最終仍能穩守，熊市結束機會不小。昨日美中不足的是恒指及國指均以陰燭收市，呈高開低走，若果股市昨日能高開後進一步攀升，預料短線動力會較強。

根據中美協議，中方將向美國採購大量農業、能源、工業和其他產品，以換取美國延遲90天加徵關稅。期間會就技術轉讓、知識產權、網絡盜竊和農業等貿易問題談判。若最終未能達成協議，便會立即加徵關稅。整份協議細節欠奉，但很明顯是美國予取予求，獲得中國大額甚至超大額採購，內地也要快速改革並足以讓美國滿意，否則便會加徵關稅，中國付出天價，卻只換取90天寬限期，是完全捱打不還手。結果連微信也不能轉載美國大使館的協議聲明，相信是要避免引起國民不滿。無論從協議內容，還是從中方刻意淡化協議內容的姿態來看，中國都已經無條件投降，估計未來90天，美國要求什麼都將盡力滿足。

陰燭收市 美中不足

雖然大摩指協議較預計為佳，並將恒指目標價上調至29,850點，但其實整份協議都是峰會前已提前預告的內容，即達成一個所謂的「框架協議」、暫停關稅升級、繼續談判，全球股市上周也已經升了2%至5%。但市場反應仍然如此強勁，確實令人意外。騰訊（0700）繼續直線拉升，濠賭、汽車、紙業、航空、出口工業股等等，基本上所有板塊皆大漲，升幅超過5%的股份多達146隻，逾3%的股份更多達356隻，同時成交金額亦是11月2日以來最多。筆者上周指基金經理多數持貨不足，同時又低配了騰訊等科網股，組合偏向保守，一旦市場挾升，會引起追貨的升浪。這個情况昨日繼續出現。

基金低配 料有追貨潮

回顧年初至10月的大跌浪，每一次成交金額激增，都是一個階段性的底部。例如3月23日騰訊遭大股東Naspers配股，恒指輕微跌穿30,000點關口反彈上31,000點水平；5月31日成交激增至2000億元水平後，恒指由30,000點反彈至31,500點水平。但11月開始牛熊力量有所改變，基金的部署也轉趨積極，大格局轉為成交激增消耗了短期買盤，但基金仍是逢低加倉，每次大成交支持的急升後市况便轉趨反覆甚至輕微回落，但回調幅有限，利好再現便又有強勁反應，直至場外資金都已進入市場才無以為繼。

中型股留意信置澳博

要留意的，是昨日點數突破了11月2日水平，但成交金額反而比不上當日的1700億元，特別是午後成交顯著縮減，這是一個要留意的信號。但臨近年尾市况料穩中向好，短期仍是安全期，大型股中，匯控（0005）、港交所（0388）等都是可以考慮之選，中型落後股可留意信置（0083）、澳博（0880）等。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

合和停牌料提私有化 涉逾160億 持合和中心胡忠大廈 公司：暫無回應
合和停牌料提私有化 涉逾160億 持合和中心胡忠大廈 公司：暫無回應
胡為第一代赴內地投資港地產商
胡為第一代赴內地投資港地產商
瀘州商行明起招股 3434元入場
瀘州商行明起招股 3434元入場
傳陸金所獲注資102億 上市計劃仍無期
傳陸金所獲注資102億 上市計劃仍無期
姚建輝伙雲南省 7億狂掃鄭銀H股
姚建輝伙雲南省 7億狂掃鄭銀H股
貿戰緩和 恒指升675點收復27000關 成交逼1300億 夜期高水幅度大收窄
貿戰緩和 恒指升675點收復27000關 成交逼1300億 夜期高水幅度大收窄
在岸人民幣大漲 高見至6.88水平
在岸人民幣大漲 高見至6.88水平
上月打工仔積金人均賺近5400元
上月打工仔積金人均賺近5400元
港元1月拆息急彈 10年最大漲幅
港元1月拆息急彈 10年最大漲幅
夜期時段納小國指期權
夜期時段納小國指期權
上月財新中國PMI微升至50.2
上月財新中國PMI微升至50.2
王冬勝：匯控斥164億推動科技發展
王冬勝：匯控斥164億推動科技發展
HMV連環遭「追數」 正找新投資者 欠款逾662萬 負責人：零售經營困難
HMV連環遭「追數」 正找新投資者 欠款逾662萬 負責人：零售經營困難
網上音樂興起 港業務受挫　
網上音樂興起 港業務受挫　
蕭定一撲水 兩年4按西半山豪宅
蕭定一撲水 兩年4按西半山豪宅
加國破天荒減產 油價急升 卡塔爾退出油組成隱憂 美股升幅大收窄
加國破天荒減產 油價急升 卡塔爾退出油組成隱憂 美股升幅大收窄
蘋果曾查員工 疑涉供應商賄賂
蘋果曾查員工 疑涉供應商賄賂
Lululemon創辦人或伙安踏購Amer Sports
Lululemon創辦人或伙安踏購Amer Sports
黃耀宗：寵物護理行業ETF面世
黃耀宗：寵物護理行業ETF面世
李聲揚：社交媒體偏見 反成投資機會
李聲揚：社交媒體偏見 反成投資機會
金曹：28000點阻力大 看淡候高位開Put
金曹：28000點阻力大 看淡候高位開Put
技術取勝﹕中壽18元料有沽壓
技術取勝﹕中壽18元料有沽壓
劉思明﹕港股小回利反彈浪持續
劉思明﹕港股小回利反彈浪持續
周顯﹕股神隱藏賺取暴利方法
周顯﹕股神隱藏賺取暴利方法
瑞信邵志銘：利好因素續推升港股
瑞信邵志銘：利好因素續推升港股
湯文亮：財仔與他的「新父親」
湯文亮：財仔與他的「新父親」
上月未補價公屋居屋逼200宗 20個月最旺 「白居二」撐起
上月未補價公屋居屋逼200宗 20個月最旺 「白居二」撐起
天水圍周末連錄17宗成交 大半年最旺
天水圍周末連錄17宗成交 大半年最旺
東環兩房近半年首跌穿600萬
東環兩房近半年首跌穿600萬
一客斥1.36億 連掃海日灣4伙
一客斥1.36億 連掃海日灣4伙
浸會醫院近5億放售絲寶兩層
浸會醫院近5億放售絲寶兩層
上月樓宇買賣登記 32月新低
上月樓宇買賣登記 32月新低