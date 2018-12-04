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經濟
2018年12月4日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
合和停牌料提私有化 涉逾160億 持合和中心胡忠大廈 公司：暫無回應
胡為第一代赴內地投資港地產商
瀘州商行明起招股 3434元入場
傳陸金所獲注資102億 上市計劃仍無期
姚建輝伙雲南省 7億狂掃鄭銀H股
貿戰緩和 恒指升675點收復27000關 成交逼1300億 夜期高水幅度大收窄
在岸人民幣大漲 高見至6.88水平
上月打工仔積金人均賺近5400元
港元1月拆息急彈 10年最大漲幅
夜期時段納小國指期權
上月財新中國PMI微升至50.2
王冬勝：匯控斥164億推動科技發展
HMV連環遭「追數」 正找新投資者 欠款逾662萬 負責人：零售經營困難
網上音樂興起 港業務受挫
蕭定一撲水 兩年4按西半山豪宅
加國破天荒減產 油價急升 卡塔爾退出油組成隱憂 美股升幅大收窄
蘋果曾查員工 疑涉供應商賄賂
Lululemon創辦人或伙安踏購Amer Sports
張兆聰﹕習特協議利好超預期
黃耀宗：寵物護理行業ETF面世
李聲揚：社交媒體偏見 反成投資機會
金曹：28000點阻力大 看淡候高位開Put
技術取勝﹕中壽18元料有沽壓
劉思明﹕港股小回利反彈浪持續
周顯﹕股神隱藏賺取暴利方法
瑞信邵志銘：利好因素續推升港股
湯文亮：財仔與他的「新父親」
上月未補價公屋居屋逼200宗 20個月最旺 「白居二」撐起
天水圍周末連錄17宗成交 大半年最旺
東環兩房近半年首跌穿600萬
一客斥1.36億 連掃海日灣4伙
浸會醫院近5億放售絲寶兩層
上月樓宇買賣登記 32月新低
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技術取勝﹕中壽18元料有沽壓
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【明報專訊】中升中線上試18.5元（圖）
玖紙挑戰9.4元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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合和停牌料提私有化 涉逾160億 持合和中心胡忠大廈 公司：暫無回應
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