金曹：28000點阻力大 看淡候高位開Put

技術上，可評估100日量價阻力，即近期大手成交後跌穿的100日線，將會成為12月的阻力位（見表），恒指28,000點及國指11,185點是下一個較大阻力，預計沽壓強大。而恒指期權盤也見到轉倉前，主力大量部署27,000點及28,000點Call，估計好友有信心攻上27,000點，但年結高於28,000點相對比較困難。

資金捧金融股 風險胃納增

恒指結算之前幾天，最活躍12月期權Put是26,000點，Call是28,000點，估計主力會在中位27,000點作中軸炒約1000點上落。由於「習特會」結果比較正面，離岸人民幣星期一漲超過400點子（1萬點子相當於1元），期權活躍Call調升到28,600點，短線好淡爭持，中軸按比例上升到27,300點。由於上證顯著高開2.27%，交易日內資金偏向流入的是金融分類，公用事業則是最多資金流出的分類。反映風險胃納上升，上周五恒指低位26,396點變成強力支持。根據一個月的合理波幅，升幅可達1650點，即26,396+1650=28,046點。如看淡後市，可見恒指到達預計阻力區開淡倉，現時評估一季波幅是2584點，即2019年初淡倉目標先看25,462點。

28,046點之上阻力相當大，一般來說，股票期權高引伸波幅表示價值波動也比較大，如果看淡後市，可留意較引伸波幅高於30的騰訊（0700）、金沙（1928）、招行（3968）、銀娛（0027）等，是否可以率先到達100日線的量價阻力，又或者滿足及上12月3日開市，後相當於一個月的預計上升幅度。

似乎趁12月反彈高位開淡倉勝算較高，因為預期2019年初不明朗因素多，包括中美貿易摩擦升級、歐央行停止量寬、烏克蘭俄羅斯地緣政治緊張、意大利財赤等等。12月18日及19日美國聯儲局議息，把握機會套利應是好的選擇。

[金曹 期權制勝]