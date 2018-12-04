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李聲揚：社交媒體偏見 反成投資機會

【明報專訊】小弟在《市差「夢想」不值錢》及《樓巿跌勢已成》兩篇文章中提到大家樂（0341）、維他奶（0345）等本土股票，往績良好，管理層出色，早前跟隨大市下跌，是難得的買入機會。結果兩股近日大幅跑贏大市，升幅達兩三成，現價仍然值得買入。莎莎（0178）及大快活（0052）績後則回軟。但整體而言筆者的一籃子推介表現不錯。

大家樂維他奶跑贏 現價仍抵買

國泰（0293）則明顯不算「管理層優秀」。爆出泄露乘客資料醜聞後，股價跌穿10元，小弟也推介買入，然後近期的股價也大幅跑贏大市。小弟固然沒有水晶球，油價大跌的利好因素是意料之外，但重點是社交網絡往往誇大了壞消息——社交網上，筆者看得最多的是「最高罰款40億」。但炒股票從來不是按「最壞情况」，金融海嘯後撈底的從來不是信「最壞情况」的人。

賭場上長賭必輸，股票上則是長淡必輸。不好不淡，置身事外，則必然輸給通脹。網友（可以理解地）只瘋傳國泰乘客的不滿，以及潛在的罰款，但完全沒有留意「最壞情况」發生的可能性何其低，而客運量也未見受太大影響。可見很多人都是一邊鬧一邊繼續坐國泰。正如台灣大選，看到不少港台友人對結果「大為驚訝」。但只要花幾塊錢買份報紙，就知道民調準確預測六都選舉結果。大家不應永遠留在同溫層，宜多讀不同媒體（即使是你不喜歡的媒體）。

事後想來，大家樂及維他奶等優質股均由高位急跌，也是大市見底的先兆。後市如何？還看中美關係及利息走向。中美關係方面，筆者仍然悲觀。G20會議後有停戰消息，但美國總統特朗普的作風向來是「下午的我打倒上午的我」，短期反臉不認人的機會不低。

美加息次數料有少無多 可留意房託

美國息口方面，聯儲局主席鮑威爾「近墨者黑」，短短一個月就由認為利率「遠低於中性水平」，變成認為「已接近中性水平」。坊間評論甚至認為3月或12月會停止加息，但小弟看法不同。利率或是「接近中性水平」，但不代表聯儲局會很快停止加息。聯儲局大可以把利息調高於中性水平，為日後減息再儲彈藥。無論如何，聯儲局現在的基本預測是仍要加息5次（本月1次，明年3次，後年1次）。最終加息次數應是有少無多。樓價未必會很快回穩，但對息口敏感的房託則值得留意。

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[李聲揚 股市非常道]

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