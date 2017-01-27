黃耀宗：寵物護理行業ETF面世

根據ProShares及網上資料顯示，逾40%擁有寵物的家庭會為其寵物購買服飾及玩具；寵物保險亦逐漸普及化，美國寵物保險於2016至2017年按年增長17%，令美國寵物保險費於2017年超過10億美元。以上趨勢仍不斷發展下去，因此預計全球寵物護理行業將從2016年的1320億美元增長到2025年的2030億美元！

行業包括寵物食用品醫療

ProShares早前成立的Pet Care ETF（上市代號︰PAWZ）可投資於收入至少逾半來自寵物護理產品和服務的企業，現時此類公司佔其指數比重為82.5％。相關ETF可投資的範圍亦很廣闊，共8項寵物護理相關行業，包括︰寵物食品製造、寵物用品製造、寵物用品商店、獸醫藥品、獸醫診斷、獸醫產品分銷商、獸醫服務以及互聯網寵物和供應零售；相關投資範圍由最直接的寵物銷售層面，更可延伸至寵物副產品/行業/服務等，例如沒有被正式分類為個別相關板塊的寵物保險等。

ProShares Pet Care ETF於本年11月6日才剛上市，時間較短，且剛好遇上美股最近急挫的走勢，因此ETF暫時已有的表現數據沒有太大參考價值。因此，以下將使用PAWZ所追蹤的指數——FactSet Pet Care Index NTR作技術分析參考︰其指數自2014年5月16日成立，過去數年形成長線「多頭利好」排列；惟數月前出現「RSI超買」、「RSI頂背馳」及「頭肩頂」等利淡信號……中線或要留意其後走勢會否持續轉差。短線而言，最近指數回落自2014年底部至歷史頂部所形成的0.236回調比率，且RSI亦近超賣水平，或現反彈；在確認成功觸底前，技術者宜觀望，或待回調至0.382回調比率（與現水平相差8%）才吸納。

（筆者及其所管理的投資組合持有相關資產）

晉裕環球投資研究部首席投資策略師

[黃耀宗 ETF快遞]