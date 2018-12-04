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Lululemon創辦人或伙安踏購Amer Sports

【明報專訊】外電彭博社引述消息人士透露，加拿大瑜伽服裝零售商Lululemon的創辦人Chip Wilson，將加入由安踏體育（2020）牽頭的中資財團，以收購芬蘭體育公司Amer Sports。

消息人士表示，Chip Wilson有意收購Amer Sports的20%股權，財團與Amer Sports或最快未來幾星期公布收購協議，不過，消息人士稱談判仍在進行中，一切未有最終決定，所以收購條款可能會有變，或者延遲，甚至取消。

騰訊傳有意加入安踏財團

另有消息指出，除Chip Wilson外，騰訊（0700）也一直有意加入安踏的財團，參股比例約為5%至10%。

安踏於9月宣布連同內地私募基金方源資本洽購Amer Sports，其後Amer Sports表示，安踏財團擬以每股40歐元的現金代價收購該公司全數股權，涉及金額約427億港元。

另外，有指安踏財團在向亞洲和歐洲銀行尋求42.15億歐元（約374.38億港元）的貸款，以支持這項收購。

Chip Wilson在1998年創辦Lululemon，不過已於2015年辭去董事會職務，現時他負責管理家族生意，包括房地產、私募投資等業務。根據彭博億萬富翁指數，Wilson的淨資產約為35億美元。

（彭博社）

[國際金融]

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