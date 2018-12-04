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蘋果曾查員工 疑涉供應商賄賂

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息人士稱，蘋果公司今年較早時，對其供應鏈可能存在的不當商業行為展開調查，包括員工可能向供應商收取回佣和賄賂，當中涉及在中國的員工。

蘋果發言人在回應時承認曾經展開有關調查，但表示公司未發現受賄或者收取回佣的證據。

涉及中國員工

發言人稱，蘋果在中國有逾2300名營運員工，雖然不當行為很少見，但公司會非常認真對待任何指控，並徹底調查，但未有說明觸發調查的原因及調查結果。

報道引述知情人士表示，今年5月，蘋果向最少一家供應商查詢可能給蘋果員工回佣的事宜。有指在蘋果負責iPhone非電子零件供應管理的中國團隊，今年曾出現人事變動，一名採購高層人員於5月離職，兩名資歷較淺的成員也同時離開公司，但不清楚離職原因。蘋果對上述員工離職不予置評。接受查詢的供應商則繼續為蘋果供貨。

下一代iPhone不採5G制式

另外，外電彭博社引述知情人士表示，蘋果計劃把iPhone採用5G網絡的時間推遲到2020年。這也意味着，下一代iPhone並不會是5G手機。知情人士還透露，正如3G和4G時代一樣，蘋果將在5G最初部署成型之後，等待一年時間才選擇讓主要產品連接新型網絡。

不過，蘋果推遲讓iPhone採用5G，或將讓三星等其他競爭對手更容易通過5G手機來贏得消費者歡心。

（綜合報道）

[國際金融]

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